https://ria.ru/20250326/zelenskij-2007346631.html
Зеленский признал, что у Украины нет денег на ВСУ
Зеленский признал, что у Украины нет денег на ВСУ - РИА Новости, 26.03.2025
Зеленский признал, что у Украины нет денег на ВСУ
Владимир Зеленский в интервью журналу Time признал, что у Украины нет денег на ВСУ, поэтому, по его мнению, их "должны финансировать" западные страны, прежде... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T07:55:00+03:00
2025-03-26T07:55:00+03:00
2025-03-26T08:17:00+03:00
украина
европа
россия
владимир зеленский
сергей лавров
нато
вооруженные силы украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929926659_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_85138548a93654722f39bb1c40541e71.jpg
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский в интервью журналу Time признал, что у Украины нет денег на ВСУ, поэтому, по его мнению, их "должны финансировать" западные страны, прежде всего Европа. "Им (украинским войскам - ред.) нужны отдых, ротация, резервы, зарплаты. Это настоящая проблема, я думаю, потому что армия всегда была меньше, чем сейчас. А когда армия в три раза больше, чем была, ее нужно финансировать. Бюджета Украины не хватит. Нужны отдельные программы. Европа должна это финансировать. В идеале - Европа и Америка", - заявил Зеленский. Он добавил, что в нынешних обстоятельствах больше полагался бы на Европу. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250326/derzost-2007344356.html
https://ria.ru/20250325/ugroza-2007246111.html
украина
европа
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929926659_76:0:2807:2048_1920x0_80_0_0_c1d998f11f32dac877fd2b0c4d88a8f0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, европа, россия, владимир зеленский, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины, в мире
Украина, Европа, Россия, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, НАТО, Вооруженные силы Украины, В мире
Зеленский признал, что у Украины нет денег на ВСУ
Зеленский заявил, что у Украины нет денег на ВСУ, их должен финансировать Запад
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости.
Владимир Зеленский в интервью журналу Time
признал, что у Украины нет денег на ВСУ, поэтому, по его мнению, их "должны финансировать" западные страны, прежде всего Европа.
"Им (украинским войскам - ред.) нужны отдых, ротация, резервы, зарплаты. Это настоящая проблема, я думаю, потому что армия всегда была меньше, чем сейчас. А когда армия в три раза больше, чем была, ее нужно финансировать. Бюджета Украины не хватит. Нужны отдельные программы. Европа должна это финансировать. В идеале - Европа и Америка", - заявил Зеленский.
Он добавил, что в нынешних обстоятельствах больше полагался бы на Европу.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.