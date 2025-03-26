https://ria.ru/20250326/zelenskij-2007346631.html

Зеленский признал, что у Украины нет денег на ВСУ

Зеленский признал, что у Украины нет денег на ВСУ - РИА Новости, 26.03.2025

Зеленский признал, что у Украины нет денег на ВСУ

Владимир Зеленский в интервью журналу Time признал, что у Украины нет денег на ВСУ, поэтому, по его мнению, их "должны финансировать" западные страны, прежде... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T07:55:00+03:00

2025-03-26T07:55:00+03:00

2025-03-26T08:17:00+03:00

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский в интервью журналу Time признал, что у Украины нет денег на ВСУ, поэтому, по его мнению, их "должны финансировать" западные страны, прежде всего Европа. "Им (украинским войскам - ред.) нужны отдых, ротация, резервы, зарплаты. Это настоящая проблема, я думаю, потому что армия всегда была меньше, чем сейчас. А когда армия в три раза больше, чем была, ее нужно финансировать. Бюджета Украины не хватит. Нужны отдельные программы. Европа должна это финансировать. В идеале - Европа и Америка", - заявил Зеленский. Он добавил, что в нынешних обстоятельствах больше полагался бы на Европу. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250326/derzost-2007344356.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, европа, россия, владимир зеленский, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины, в мире