https://ria.ru/20250326/zayavlenie-2007327249.html

"Могло быть по-другому": на Западе сделали громкое заявление по Украине

"Могло быть по-другому": на Западе сделали громкое заявление по Украине - РИА Новости, 26.03.2025

"Могло быть по-другому": на Западе сделали громкое заявление по Украине

Теперь Украина наверняка превратится в провальное государство и станет вечным должником Запада, но все могло быть иначе, заявил профессор Хельсинкского... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T01:33:00+03:00

2025-03-26T01:33:00+03:00

2025-03-26T04:50:00+03:00

в мире

украина

киев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0e/1972718600_0:23:3072:1751_1920x0_80_0_0_918eef21e8c53440a4014b7c5ce862e9.jpg

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Теперь Украина наверняка превратится в провальное государство и станет вечным должником Запада, но все могло быть иначе, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети X."Я надеюсь, что все русофобские разжигатели войны теперь счастливы. Украина потеряет 20% или более своей территории и фактически превратится в провальное государство <…> Если бы конфликт прекратился весной 2022 года, все могло бы быть по-другому", — написал он.Профессор также отметил, что за время конфликта Украина понесла большие потери, осталась с фактически разрушенной инфраструктурой и попала в долговое рабство Запада.Международный валютный фонд 23 октября 2024 года опубликовал отчет, согласно которому прогнозировал резкий рост госдолга Киева: в 2024 году — до 95,6 процентов ВВП, а в 2025-м — более 106 процентов ВВП. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в феврале предупреждал, что стране будет нечем отдавать долги, набранные киевским режимом.

https://ria.ru/20250325/zapad-2007316817.html

https://ria.ru/20250325/ukraina-2007058656.html

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, киев