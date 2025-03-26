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"Могло быть по-другому": на Западе сделали громкое заявление по Украине
"Могло быть по-другому": на Западе сделали громкое заявление по Украине - РИА Новости, 26.03.2025
"Могло быть по-другому": на Западе сделали громкое заявление по Украине
Теперь Украина наверняка превратится в провальное государство и станет вечным должником Запада, но все могло быть иначе, заявил профессор Хельсинкского... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T01:33:00+03:00
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Теперь Украина наверняка превратится в провальное государство и станет вечным должником Запада, но все могло быть иначе, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети X."Я надеюсь, что все русофобские разжигатели войны теперь счастливы. Украина потеряет 20% или более своей территории и фактически превратится в провальное государство <…> Если бы конфликт прекратился весной 2022 года, все могло бы быть по-другому", — написал он.Профессор также отметил, что за время конфликта Украина понесла большие потери, осталась с фактически разрушенной инфраструктурой и попала в долговое рабство Запада.Международный валютный фонд 23 октября 2024 года опубликовал отчет, согласно которому прогнозировал резкий рост госдолга Киева: в 2024 году — до 95,6 процентов ВВП, а в 2025-м — более 106 процентов ВВП. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в феврале предупреждал, что стране будет нечем отдавать долги, набранные киевским режимом.
https://ria.ru/20250325/zapad-2007316817.html
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в мире, украина, киев
"Могло быть по-другому": на Западе сделали громкое заявление по Украине
Профессор Малинен: Украина превратится в провальное государство