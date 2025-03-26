Рейтинг@Mail.ru
"Могло быть по-другому": на Западе сделали громкое заявление по Украине - РИА Новости, 26.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:33 26.03.2025 (обновлено: 04:50 26.03.2025)
https://ria.ru/20250326/zayavlenie-2007327249.html
"Могло быть по-другому": на Западе сделали громкое заявление по Украине
"Могло быть по-другому": на Западе сделали громкое заявление по Украине - РИА Новости, 26.03.2025
"Могло быть по-другому": на Западе сделали громкое заявление по Украине
Теперь Украина наверняка превратится в провальное государство и станет вечным должником Запада, но все могло быть иначе, заявил профессор Хельсинкского... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T01:33:00+03:00
2025-03-26T04:50:00+03:00
в мире
украина
киев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0e/1972718600_0:23:3072:1751_1920x0_80_0_0_918eef21e8c53440a4014b7c5ce862e9.jpg
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Теперь Украина наверняка превратится в провальное государство и станет вечным должником Запада, но все могло быть иначе, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети X."Я надеюсь, что все русофобские разжигатели войны теперь счастливы. Украина потеряет 20% или более своей территории и фактически превратится в провальное государство &lt;…&gt; Если бы конфликт прекратился весной 2022 года, все могло бы быть по-другому", — написал он.Профессор также отметил, что за время конфликта Украина понесла большие потери, осталась с фактически разрушенной инфраструктурой и попала в долговое рабство Запада.Международный валютный фонд 23 октября 2024 года опубликовал отчет, согласно которому прогнозировал резкий рост госдолга Киева: в 2024 году — до 95,6 процентов ВВП, а в 2025-м — более 106 процентов ВВП. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в феврале предупреждал, что стране будет нечем отдавать долги, набранные киевским режимом.
https://ria.ru/20250325/zapad-2007316817.html
https://ria.ru/20250325/ukraina-2007058656.html
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0e/1972718600_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f22944a6e1d2b0e9c25e65052f6d0a48.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев
В мире, Украина, Киев
"Могло быть по-другому": на Западе сделали громкое заявление по Украине

Профессор Малинен: Украина превратится в провальное государство

© AP Photo / Efrem LukatskyВид на Киев
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Вид на Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Теперь Украина наверняка превратится в провальное государство и станет вечным должником Запада, но все могло быть иначе, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети X.
"Я надеюсь, что все русофобские разжигатели войны теперь счастливы. Украина потеряет 20% или более своей территории и фактически превратится в провальное государство <…> Если бы конфликт прекратился весной 2022 года, все могло бы быть по-другому", — написал он.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
"К середине лета": на Западе сделали печальное для Украины заявление
Вчера, 23:00
Профессор также отметил, что за время конфликта Украина понесла большие потери, осталась с фактически разрушенной инфраструктурой и попала в долговое рабство Запада.
Международный валютный фонд 23 октября 2024 года опубликовал отчет, согласно которому прогнозировал резкий рост госдолга Киева: в 2024 году — до 95,6 процентов ВВП, а в 2025-м — более 106 процентов ВВП. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в феврале предупреждал, что стране будет нечем отдавать долги, набранные киевским режимом.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
Украину рвут на части США и Британия
Вчера, 08:00
 
В миреУкраинаКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала