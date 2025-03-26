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В Москве открыли наследственное дело после смерти Заворотнюк - РИА Новости, 26.03.2025
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Шоубиз
 
10:14 26.03.2025
https://ria.ru/20250326/zavorotnjuk-2007358036.html
В Москве открыли наследственное дело после смерти Заворотнюк
В Москве открыли наследственное дело после смерти Заворотнюк - РИА Новости, 26.03.2025
В Москве открыли наследственное дело после смерти Заворотнюк
Родные актрисы Анастасии Заворотнюк, после смерти которой было открыто в Москве наследственное дело, могут претендовать на недвижимость, средства на банковских... РИА Новости, 26.03.2025
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шоубиз
москва
анастасия заворотнюк
общество
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Родные актрисы Анастасии Заворотнюк, после смерти которой было открыто в Москве наследственное дело, могут претендовать на недвижимость, средства на банковских счетах, ценные бумаги, ювелирные украшения, интеллектуальные права и даже животных, рассказала РИА Новости нотариус Марина Щирская. Как выяснило РИА Новости, наследственное дело после смерти Заворотнюк было открыто в Москве. Анастасия Заворотнюк, российская актриса и телеведущая, скончалась 30 мая 2024 года на 54-м году жизни после продолжительной тяжелой болезни. Известность актрисе принесла главная роль няни Вики в российском комедийном сериале "Моя прекрасная няня". Всего в кино и на телевидении актриса сыграла около 40 ролей.
https://rsport.ria.ru/20250320/chernyshev-2006237638.html
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москва, анастасия заворотнюк, общество
Шоубиз, Москва, Анастасия Заворотнюк, Общество
В Москве открыли наследственное дело после смерти Заворотнюк

Родные Заворотнюк могут претендовать на недвижимость, ценные бумаги и украшения

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктриса Анастасия Заворотнюк
Актриса Анастасия Заворотнюк - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актриса Анастасия Заворотнюк. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Родные актрисы Анастасии Заворотнюк, после смерти которой было открыто в Москве наследственное дело, могут претендовать на недвижимость, средства на банковских счетах, ценные бумаги, ювелирные украшения, интеллектуальные права и даже животных, рассказала РИА Новости нотариус Марина Щирская.
Как выяснило РИА Новости, наследственное дело после смерти Заворотнюк было открыто в Москве.
Анастасия Заворотнюк, российская актриса и телеведущая, скончалась 30 мая 2024 года на 54-м году жизни после продолжительной тяжелой болезни. Известность актрисе принесла главная роль няни Вики в российском комедийном сериале "Моя прекрасная няня". Всего в кино и на телевидении актриса сыграла около 40 ролей.
Актриса Анастасия Заворотнюк с мужем, тренером по фигурному катанию Петром Чернышевым - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
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ШоубизМоскваАнастасия ЗаворотнюкОбщество
 
 
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