https://ria.ru/20250326/zapashnyj-2007330045.html

Запашный предложил лишить Макаревича* и Вайкуле государственных наград

Запашный предложил лишить Макаревича* и Вайкуле государственных наград - РИА Новости, 26.03.2025

Запашный предложил лишить Макаревича* и Вайкуле государственных наград

Народного артиста России, музыканта Андрея Макаревича* и эстрадную певицу, обладательницу ордена Дружбы Лайму Вайкуле нужно лишить российских государственных... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T02:11:00+03:00

2025-03-26T02:11:00+03:00

2025-03-26T02:11:00+03:00

россия

украина

эдгард запашный

лайма вайкуле

машина времени

общество

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Народного артиста России, музыканта Андрея Макаревича* и эстрадную певицу, обладательницу ордена Дружбы Лайму Вайкуле нужно лишить российских государственных наград и званий, заявил РИА Новости директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского, народный артист РФ Эдгард Запашный. Во вторник на заседании Совета при президенте РФ по культуре и искусству Запашный предложил разработать механизм лишения государственных званий уехавших за границу артистов, которые оскорбляют Россию. "Та же Лайма Вайкуле остается орденоносцем - это орден Дружбы. О какой дружбе народов может идти речь, если Лайма Вайкуле - разжигательница, прежде всего, конфликтов между русскими и всеми остальными?" - сказал он РИА Новости. Запашный упомянул и другого артиста, ранее высказывавшегося против России и поддерживающего Украину, - признанного иноагентом лидера рок-группы "Машина времени" Андрея Макаревича*. "Макаревич*, который откровенно оскорблял не однажды наше население, - народный артист России. Народ уже давно не воспринимает его всерьез", - подчеркнул Запашный. По его словам, самое главное, что эти артисты на Западе продолжают "транслировать" наличие у них российских госнаград. Запашный считает, что это - неправильно. В сентябре 2022 года министерство юстиции России включило основателя группы "Машина времени" в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента. В соответствующем перечне в графе об источниках финансирования указывалась Украина, также упоминалась политическая деятельность. Музыкант предпринимал попытки добиться исключения из реестра иноагентов, дойдя до Верховного суда РФ, однако там ему отказали в рассмотрении жалобы.*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20230111/galkin-1844024078.html

https://ria.ru/20241220/makarevich-1990327263.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, эдгард запашный, лайма вайкуле, машина времени, общество