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Запашный предложил лишить Макаревича* и Вайкуле государственных наград - РИА Новости, 26.03.2025
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02:11 26.03.2025
https://ria.ru/20250326/zapashnyj-2007330045.html
Запашный предложил лишить Макаревича* и Вайкуле государственных наград
Запашный предложил лишить Макаревича* и Вайкуле государственных наград - РИА Новости, 26.03.2025
Запашный предложил лишить Макаревича* и Вайкуле государственных наград
Народного артиста России, музыканта Андрея Макаревича* и эстрадную певицу, обладательницу ордена Дружбы Лайму Вайкуле нужно лишить российских государственных... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T02:11:00+03:00
2025-03-26T02:11:00+03:00
россия
украина
эдгард запашный
лайма вайкуле
машина времени
общество
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Народного артиста России, музыканта Андрея Макаревича* и эстрадную певицу, обладательницу ордена Дружбы Лайму Вайкуле нужно лишить российских государственных наград и званий, заявил РИА Новости директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского, народный артист РФ Эдгард Запашный. Во вторник на заседании Совета при президенте РФ по культуре и искусству Запашный предложил разработать механизм лишения государственных званий уехавших за границу артистов, которые оскорбляют Россию. "Та же Лайма Вайкуле остается орденоносцем - это орден Дружбы. О какой дружбе народов может идти речь, если Лайма Вайкуле - разжигательница, прежде всего, конфликтов между русскими и всеми остальными?" - сказал он РИА Новости. Запашный упомянул и другого артиста, ранее высказывавшегося против России и поддерживающего Украину, - признанного иноагентом лидера рок-группы "Машина времени" Андрея Макаревича*. "Макаревич*, который откровенно оскорблял не однажды наше население, - народный артист России. Народ уже давно не воспринимает его всерьез", - подчеркнул Запашный. По его словам, самое главное, что эти артисты на Западе продолжают "транслировать" наличие у них российских госнаград. Запашный считает, что это - неправильно. В сентябре 2022 года министерство юстиции России включило основателя группы "Машина времени" в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента. В соответствующем перечне в графе об источниках финансирования указывалась Украина, также упоминалась политическая деятельность. Музыкант предпринимал попытки добиться исключения из реестра иноагентов, дойдя до Верховного суда РФ, однако там ему отказали в рассмотрении жалобы.*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20230111/galkin-1844024078.html
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россия, украина, эдгард запашный, лайма вайкуле, машина времени, общество
Россия, Украина, Эдгард Запашный, Лайма Вайкуле, Машина времени, Общество
Запашный предложил лишить Макаревича* и Вайкуле государственных наград

Запашный: Макаревича и Лайму Вайкуле нужно лишить госнаград и званий

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкЭдгард Запашный
Эдгард Запашный - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Народного артиста России, музыканта Андрея Макаревича* и эстрадную певицу, обладательницу ордена Дружбы Лайму Вайкуле нужно лишить российских государственных наград и званий, заявил РИА Новости директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского, народный артист РФ Эдгард Запашный.
Во вторник на заседании Совета при президенте РФ по культуре и искусству Запашный предложил разработать механизм лишения государственных званий уехавших за границу артистов, которые оскорбляют Россию.
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"Та же Лайма Вайкуле остается орденоносцем - это орден Дружбы. О какой дружбе народов может идти речь, если Лайма Вайкуле - разжигательница, прежде всего, конфликтов между русскими и всеми остальными?" - сказал он РИА Новости.
Запашный упомянул и другого артиста, ранее высказывавшегося против России и поддерживающего Украину, - признанного иноагентом лидера рок-группы "Машина времени" Андрея Макаревича*. "Макаревич*, который откровенно оскорблял не однажды наше население, - народный артист России. Народ уже давно не воспринимает его всерьез", - подчеркнул Запашный.
По его словам, самое главное, что эти артисты на Западе продолжают "транслировать" наличие у них российских госнаград. Запашный считает, что это - неправильно.
В сентябре 2022 года министерство юстиции России включило основателя группы "Машина времени" в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента. В соответствующем перечне в графе об источниках финансирования указывалась Украина, также упоминалась политическая деятельность.
Музыкант предпринимал попытки добиться исключения из реестра иноагентов, дойдя до Верховного суда РФ, однако там ему отказали в рассмотрении жалобы.
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РоссияУкраинаЭдгард ЗапашныйЛайма ВайкулеМашина времениОбщество
 
 
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