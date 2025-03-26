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Суд вынес приговор по делу о попытке теракта на ЗАЭС по заказу Киева - РИА Новости, 26.03.2025
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15:13 26.03.2025 (обновлено: 15:18 26.03.2025)
https://ria.ru/20250326/zaes-2007464647.html
Суд вынес приговор по делу о попытке теракта на ЗАЭС по заказу Киева
Суд вынес приговор по делу о попытке теракта на ЗАЭС по заказу Киева - РИА Новости, 26.03.2025
Суд вынес приговор по делу о попытке теракта на ЗАЭС по заказу Киева
Южный окружной военный суд приговорил к 18 годам лишения свободы сотрудника Запорожской АЭС Сергея Потынгу, обвиняемого в покушении на теракт на атомной... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T15:13:00+03:00
2025-03-26T15:18:00+03:00
украина
магатэ
запорожская аэс
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 мар - РИА Новости, Юлия Насулина. Южный окружной военный суд приговорил к 18 годам лишения свободы сотрудника Запорожской АЭС Сергея Потынгу, обвиняемого в покушении на теракт на атомной станции, когда там находились члены Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ), сообщил РИА Новости представитель суда. Потынга обвинялся по части 2 статьи 205.4 (участие в террористическом сообществе), части 3 статьи 30, пунктам "а, б" части 3 статьи 205 (покушение на теракт) и части 4 статьи 222.1 (незаконное хранение и перевозка взрывных устройств). "Суд назначил Потынге 18 лет с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а оставшейся части срока лишения свободы - в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 700 тысяч рублей", - сказал он. По данным следствия, Потынга, вступив в террористическое сообщество, созданное сотрудниками военной разведки Украины, в мае 2023 года собирал и передавал куратору данные об автомобилях, имеющих доступ на территорию ЗАЭС, чтобы потом совершить там теракт для максимального ущерба "вплоть до причинения смерти сотрудникам МАГАТЭ, присутствующим на ЗАЭС". Для этого Потынга забрал из тайника взрывное устройство с тротилом массой до 1 килограмма, которое потом установил на днище автомобиля, на который ему указал сотрудник ГУР Минобороны Украины. Однако владелец автомобиля обнаружил взрывное устройство, и его обезвредили. В декабре 2023 года Потынгу задержали.
https://ria.ru/20241004/zaes-1976337290.html
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украина, магатэ, запорожская аэс, происшествия
Украина, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Происшествия
Суд вынес приговор по делу о попытке теракта на ЗАЭС по заказу Киева

Суд дал 18 лет тюрьмы сотруднику ЗАЭС Потынге за попытку теракта по заказу ГУР

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская атомная электростанция
Запорожская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
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Запорожская атомная электростанция. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 мар - РИА Новости, Юлия Насулина. Южный окружной военный суд приговорил к 18 годам лишения свободы сотрудника Запорожской АЭС Сергея Потынгу, обвиняемого в покушении на теракт на атомной станции, когда там находились члены Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ), сообщил РИА Новости представитель суда.
Потынга обвинялся по части 2 статьи 205.4 (участие в террористическом сообществе), части 3 статьи 30, пунктам "а, б" части 3 статьи 205 (покушение на теракт) и части 4 статьи 222.1 (незаконное хранение и перевозка взрывных устройств).
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"Суд назначил Потынге 18 лет с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а оставшейся части срока лишения свободы - в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 700 тысяч рублей", - сказал он.
По данным следствия, Потынга, вступив в террористическое сообщество, созданное сотрудниками военной разведки Украины, в мае 2023 года собирал и передавал куратору данные об автомобилях, имеющих доступ на территорию ЗАЭС, чтобы потом совершить там теракт для максимального ущерба "вплоть до причинения смерти сотрудникам МАГАТЭ, присутствующим на ЗАЭС".
Для этого Потынга забрал из тайника взрывное устройство с тротилом массой до 1 килограмма, которое потом установил на днище автомобиля, на который ему указал сотрудник ГУР Минобороны Украины. Однако владелец автомобиля обнаружил взрывное устройство, и его обезвредили. В декабре 2023 года Потынгу задержали.
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