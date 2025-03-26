https://ria.ru/20250326/zaes-2007337839.html

Запорожская АЭС может работать без участия Украины. заявил директор

Запорожская АЭС может работать без участия Украины. заявил директор - РИА Новости, 26.03.2025

Запорожская АЭС может работать без участия Украины. заявил директор

Запорожская атомная электростанция может работать на полную мощность без участия Украины, заявил РИА Новости директор ЗАЭС Юрий Черничук. РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T04:51:00+03:00

2025-03-26T04:51:00+03:00

2025-03-26T04:51:00+03:00

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ЭНЕРГОДАР, 26 мар - РИА Новости. Запорожская атомная электростанция может работать на полную мощность без участия Украины, заявил РИА Новости директор ЗАЭС Юрий Черничук. В МИД РФ во вторник заявили, что передача ЗАЭС или контроля над ней Украине или другой стране невозможны, недопустима и совместная эксплуатация с другой страной. Также в министерстве отметили, что идея участия в эксплуатации станции международных организаций выглядит абсурдной. Кроме того, ряд СМИ со ссылкой на Владимира Зеленского сообщал, что ЗАЭС якобы не сможет работать на полную мощность без технических ресурсов, которые находятся на украинской территории. "Может, конечно", - сказал Черничук, отвечая на вопрос, способна ли ЗАЭС работать на полную мощность без участия Украины. "Ключевое для запуска станции - прекращение военных действий и обеспечение гарантий безопасности. Второе - восстановление сетей и обеспечение станции дополнительной водой, а также проведение технических обследований, ремонтов и получение лицензий в соответствии с российским законодательством", - добавил директор ЗАЭС. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.

https://ria.ru/20250326/zaes-2007322114.html

https://ria.ru/20250325/absurd-2007300955.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, россия, днепр (город), владимир зеленский, запорожская аэс, технологии