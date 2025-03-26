https://ria.ru/20250326/zaes-2007322114.html

Россия никому не отдаст контроль над ЗАЭС, заявил Ульянов

Россия никому не отдаст контроль над ЗАЭС, заявил Ульянов - РИА Новости, 26.03.2025

Россия никому не отдаст контроль над ЗАЭС, заявил Ульянов

Россия ни при каких условиях не передаст Запорожскую АЭС под контроль Украины или какой-либо другой страны, заявил в своем Telegram-канале постпред РФ при... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T00:12:00+03:00

2025-03-26T00:12:00+03:00

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Россия ни при каких условиях не передаст Запорожскую АЭС под контроль Украины или какой-либо другой страны, заявил в своем Telegram-канале постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, комментируя соответствующее сообщение российского МИД. МИД РФ ранее заявлял, что передача Запорожской АЭС или контроля над ней Украине или другой стране невозможны, как недопустима и совместная эксплуатация станции. В министерстве добавили, что тесное сотрудничество обладающих внушительным диверсионным потенциалом разведок стран НАТО с Украиной делает невозможным даже временный допуск представителей этих стран на ЗАЭС. "В связи с появившимися в СМИ сообщениями о возможной передаче Запорожской АЭС Украине или установлении совместного контроля над АЭС с Украиной, США или международными организациями, МИД России выпустил заявление. Суть заявления очень короткая: ни в коем случае", - написал Ульянов. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.

https://ria.ru/20250322/zaes-2006659987.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, вена, михаил ульянов (дипломат), запорожская аэс, нато, политика