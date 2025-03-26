https://ria.ru/20250326/zaderzhanie-2007517346.html

В Госдуме прокомментировали задержание Гуцул

В Госдуме прокомментировали задержание Гуцул - РИА Новости, 26.03.2025

В Госдуме прокомментировали задержание Гуцул

Задержание главы Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгении Гуцул противоречит базовым принципам международного права, о которых так активно говорит... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T17:07:00+03:00

2025-03-26T17:07:00+03:00

2025-03-26T17:07:00+03:00

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владислав даванков

майя санду

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Задержание главы Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгении Гуцул противоречит базовым принципам международного права, о которых так активно говорит президент Молдавии Майя Санду, сообщил вице-спикер ГД Владислав Даванков ("Новые люди"). Накануне Гуцул доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр Молдавии. В центре сообщили, что Гуцул задержали на 72 часа в рамках дела о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов. "Задержание Евгении Гуцул противоречит базовым принципам международного права, о которых так активно говорит действующий президент Молдовы", - сказал Даванков журналистам. Он добавил, что Молдавии нужно окончательно определиться, с кем они хотят быть: Россией или Евросоюзом. "Если с нами, то будет разумно освободить Гуцул из под ареста. Если с Евросоюзом - то, как минимум, перестать нарушать их же законы", - заключил Даванков. Во вторник Национальный антикоррупционный центр провел обыски в рамках уголовного дела по факту нарушения порядка управления избирательными фондами, незаконного финансирования конкурентов на выборах, подделки документов и подделки деклараций, которое проводится в отношении бывшего казначея, назначенного на избирательную кампанию по выборам главы Гагаузской автономии Молдавии, организованную в 2023 году. В НАЦ уточнили, что продолжаются мероприятия по возбуждению уголовного дела, а экс-казначей будет допрошен в качестве подозреваемого. Весной 2023 года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Евгения Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверку результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.

https://ria.ru/20250326/gagauziya-2007357434.html

https://ria.ru/20250326/gutsul-2007363532.html

https://ria.ru/20250326/gutsul-2007359588.html

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