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США нанесли 19 ударов по северо-западу Йемена, заявили хуситы - РИА Новости, 26.03.2025
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10:45 26.03.2025
https://ria.ru/20250326/yemen-2007365147.html
США нанесли 19 ударов по северо-западу Йемена, заявили хуситы
США нанесли 19 ударов по северо-западу Йемена, заявили хуситы - РИА Новости, 26.03.2025
США нанесли 19 ударов по северо-западу Йемена, заявили хуситы
Авиация США нанесла 19 ударов в ночь на среду по провинциям на северо-западе Йемена, которые считаются оплотом правящего на севере шиитского движения "Ансар... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T10:45:00+03:00
2025-03-26T10:45:00+03:00
в мире
сша
йемен
красное море
дональд трамп
ансар алла
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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ДОХА, 26 мар - РИА Новости. Авиация США нанесла 19 ударов в ночь на среду по провинциям на северо-западе Йемена, которые считаются оплотом правящего на севере шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов), хуситы в ответ атаковали беспилотниками авианосец США Harry Truman в Красном море и цели в израильском Тель-Авиве, сообщил военный представитель хуситов в эфире телеканала "Аль-Масира" Яхья Сариа. "Истребители американского врага нанесли 17 ударов по провинции Саада и два удара по провинции Омран на северо-западе Йемена", - указал он. В ответ вооруженные силы хуситов, по его словам, совершили атаку с помощью беспилотников на авианосец США Harry Truman в Красном море и связанные с ним военные корабли. "Нападение и бой продолжались несколько часов", - указал Сариа. В то же время хуситы направили несколько беспилотников для атаки военных целей в Тель-Авиве. США проводят массированные обстрелы Йемена ежедневно с 15 марта, когда президент США Дональд Трамп приказал военным принять решительные меры против хуситов для разблокирования международных морских путей в свете угрозы хуситов возобновить атаки на связанные с Израилем суда до прекращения блокады сектора Газа.
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в мире, сша, йемен, красное море, дональд трамп, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, США, Йемен, Красное море, Дональд Трамп, Ансар Алла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
США нанесли 19 ударов по северо-западу Йемена, заявили хуситы

Сариа: авиация США ночью нанесла 19 ударов по двум провинциям Йемена

© AP Photo / Darko BandicАвианосец ВМС США "Гарри Трумэн"
Авианосец ВМС США Гарри Трумэн - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© AP Photo / Darko Bandic
Авианосец ВМС США "Гарри Трумэн" . Архивное фото
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ДОХА, 26 мар - РИА Новости. Авиация США нанесла 19 ударов в ночь на среду по провинциям на северо-западе Йемена, которые считаются оплотом правящего на севере шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов), хуситы в ответ атаковали беспилотниками авианосец США Harry Truman в Красном море и цели в израильском Тель-Авиве, сообщил военный представитель хуситов в эфире телеканала "Аль-Масира" Яхья Сариа.
«
"Истребители американского врага нанесли 17 ударов по провинции Саада и два удара по провинции Омран на северо-западе Йемена", - указал он.
В ответ вооруженные силы хуситов, по его словам, совершили атаку с помощью беспилотников на авианосец США Harry Truman в Красном море и связанные с ним военные корабли. "Нападение и бой продолжались несколько часов", - указал Сариа. В то же время хуситы направили несколько беспилотников для атаки военных целей в Тель-Авиве.
США проводят массированные обстрелы Йемена ежедневно с 15 марта, когда президент США Дональд Трамп приказал военным принять решительные меры против хуситов для разблокирования международных морских путей в свете угрозы хуситов возобновить атаки на связанные с Израилем суда до прекращения блокады сектора Газа.
Вооруженные силы правящего на севере Йемена движения Ансар Алла - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
Кто такие хуситы и как они захватили власть в Йемене
12 января 2024, 16:13
 
В миреСШАЙеменКрасное мореДональд ТрампАнсар АллаОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
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