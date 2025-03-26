США нанесли 19 ударов по северо-западу Йемена, заявили хуситы
Сариа: авиация США ночью нанесла 19 ударов по двум провинциям Йемена
© AP Photo / Darko BandicАвианосец ВМС США "Гарри Трумэн"
© AP Photo / Darko Bandic
Авианосец ВМС США "Гарри Трумэн" . Архивное фото
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ДОХА, 26 мар - РИА Новости. Авиация США нанесла 19 ударов в ночь на среду по провинциям на северо-западе Йемена, которые считаются оплотом правящего на севере шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов), хуситы в ответ атаковали беспилотниками авианосец США Harry Truman в Красном море и цели в израильском Тель-Авиве, сообщил военный представитель хуситов в эфире телеканала "Аль-Масира" Яхья Сариа.
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"Истребители американского врага нанесли 17 ударов по провинции Саада и два удара по провинции Омран на северо-западе Йемена", - указал он.
В ответ вооруженные силы хуситов, по его словам, совершили атаку с помощью беспилотников на авианосец США Harry Truman в Красном море и связанные с ним военные корабли. "Нападение и бой продолжались несколько часов", - указал Сариа. В то же время хуситы направили несколько беспилотников для атаки военных целей в Тель-Авиве.
США проводят массированные обстрелы Йемена ежедневно с 15 марта, когда президент США Дональд Трамп приказал военным принять решительные меры против хуситов для разблокирования международных морских путей в свете угрозы хуситов возобновить атаки на связанные с Израилем суда до прекращения блокады сектора Газа.
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