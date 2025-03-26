https://ria.ru/20250326/yemen-2007365147.html

США нанесли 19 ударов по северо-западу Йемена, заявили хуситы

США нанесли 19 ударов по северо-западу Йемена, заявили хуситы - РИА Новости, 26.03.2025

США нанесли 19 ударов по северо-западу Йемена, заявили хуситы

Авиация США нанесла 19 ударов в ночь на среду по провинциям на северо-западе Йемена, которые считаются оплотом правящего на севере шиитского движения "Ансар... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T10:45:00+03:00

2025-03-26T10:45:00+03:00

2025-03-26T10:45:00+03:00

в мире

сша

йемен

красное море

дональд трамп

ансар алла

обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/16/1990723430_0:291:3071:2018_1920x0_80_0_0_e007ef3f9afa502ddea04e04bd674a29.jpg

ДОХА, 26 мар - РИА Новости. Авиация США нанесла 19 ударов в ночь на среду по провинциям на северо-западе Йемена, которые считаются оплотом правящего на севере шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов), хуситы в ответ атаковали беспилотниками авианосец США Harry Truman в Красном море и цели в израильском Тель-Авиве, сообщил военный представитель хуситов в эфире телеканала "Аль-Масира" Яхья Сариа. "Истребители американского врага нанесли 17 ударов по провинции Саада и два удара по провинции Омран на северо-западе Йемена", - указал он. В ответ вооруженные силы хуситов, по его словам, совершили атаку с помощью беспилотников на авианосец США Harry Truman в Красном море и связанные с ним военные корабли. "Нападение и бой продолжались несколько часов", - указал Сариа. В то же время хуситы направили несколько беспилотников для атаки военных целей в Тель-Авиве. США проводят массированные обстрелы Йемена ежедневно с 15 марта, когда президент США Дональд Трамп приказал военным принять решительные меры против хуситов для разблокирования международных морских путей в свете угрозы хуситов возобновить атаки на связанные с Израилем суда до прекращения блокады сектора Газа.

https://ria.ru/20240112/khusity-1920977839.html

сша

йемен

красное море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, йемен, красное море, дональд трамп, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году