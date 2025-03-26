https://ria.ru/20250326/yabloki-2007520090.html
Путин призвал увеличить производство отечественных яблок
Путин призвал увеличить производство отечественных яблок - РИА Новости, 26.03.2025
Путин призвал увеличить производство отечественных яблок
Президент России Владимир Путин отметил, что на отечественных прилавках еще мало яблок из Кабардино-Балкарии, и подчеркнул, что надо больше. РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T17:13:00+03:00
2025-03-26T17:13:00+03:00
2025-03-26T17:13:00+03:00
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил, что на отечественных прилавках еще мало яблок из Кабардино-Балкарии, и подчеркнул, что надо больше. В национальном центре "Россия" президент осмотрел выставку, посвященную регионам России, и заметил, что в одном из павильонов стоит запах яблок. Главе государства рассказали, что в этом году каждое пятое яблоко на прилавках родом из Кабардино-Балкарии. "Мало еще, надо больше", - отметил Путин.
https://ria.ru/20250326/putin-2007487529.html
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"Надо больше" – Путин об увеличении производства отечественных яблок
"Надо больше" – Путин об увеличении производства отечественных яблок
2025-03-26T17:13
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PT2M02S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин призвал увеличить производство отечественных яблок
Путин на посвященной регионам выставке призвал увеличить производство яблок в РФ