https://ria.ru/20250326/yabloki-2007520090.html

Путин призвал увеличить производство отечественных яблок

Путин призвал увеличить производство отечественных яблок - РИА Новости, 26.03.2025

Путин призвал увеличить производство отечественных яблок

Президент России Владимир Путин отметил, что на отечественных прилавках еще мало яблок из Кабардино-Балкарии, и подчеркнул, что надо больше. РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T17:13:00+03:00

2025-03-26T17:13:00+03:00

2025-03-26T17:13:00+03:00

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил, что на отечественных прилавках еще мало яблок из Кабардино-Балкарии, и подчеркнул, что надо больше. В национальном центре "Россия" президент осмотрел выставку, посвященную регионам России, и заметил, что в одном из павильонов стоит запах яблок. Главе государства рассказали, что в этом году каждое пятое яблоко на прилавках родом из Кабардино-Балкарии. "Мало еще, надо больше", - отметил Путин.

https://ria.ru/20250326/putin-2007487529.html

россия

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2025

Ольга Фомченкова

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"Надо больше" – Путин об увеличении производства отечественных яблок "Надо больше" – Путин об увеличении производства отечественных яблок 2025-03-26T17:13 true PT2M02S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, владимир путин, общество