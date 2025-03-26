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В Черкассах вновь прогремели взрывы - РИА Новости, 26.03.2025
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06:03 26.03.2025 (обновлено: 06:16 26.03.2025)
https://ria.ru/20250326/vzryvy-2007342965.html
В Черкассах вновь прогремели взрывы
В Черкассах вновь прогремели взрывы - РИА Новости, 26.03.2025
В Черкассах вновь прогремели взрывы
Повторные взрывы раздались в Черкассах на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T06:03:00+03:00
2025-03-26T06:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
черкассы
в мире
черкасская область
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Повторные взрывы раздались в Черкассах на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".Ранее телеканал уже сообщал о взрывах в городе и его окрестностях."В Черкассах раздалась повторная серия взрывов", - говорится в публикации Telegram-канала "Общественного".Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Черкасской области по состоянию на 6.06 мск звучит сигнал воздушной тревоги.
https://ria.ru/20250325/ukraina-2007202472.html
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Дарья Буймова
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черкассы, в мире, черкасская область
Специальная военная операция на Украине, Черкассы, В мире, Черкасская область
В Черкассах вновь прогремели взрывы

В Черкассах после воздушной тревоги прогремела повторная серия взрывов

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Повторные взрывы раздались в Черкассах на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
Ранее телеканал уже сообщал о взрывах в городе и его окрестностях.
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Черкассах раздалась повторная серия взрывов", - говорится в публикации Telegram-канала "Общественного".
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Черкасской области по состоянию на 6.06 мск звучит сигнал воздушной тревоги.
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