https://ria.ru/20250326/vzryvy-2007342965.html

В Черкассах вновь прогремели взрывы

В Черкассах вновь прогремели взрывы - РИА Новости, 26.03.2025

В Черкассах вновь прогремели взрывы

Повторные взрывы раздались в Черкассах на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T06:03:00+03:00

2025-03-26T06:03:00+03:00

2025-03-26T06:16:00+03:00

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Повторные взрывы раздались в Черкассах на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".Ранее телеканал уже сообщал о взрывах в городе и его окрестностях."В Черкассах раздалась повторная серия взрывов", - говорится в публикации Telegram-канала "Общественного".Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Черкасской области по состоянию на 6.06 мск звучит сигнал воздушной тревоги.

https://ria.ru/20250325/ukraina-2007202472.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

черкассы

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

черкассы, в мире, черкасская область