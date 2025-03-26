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В Черкассах вновь прогремели взрывы
В Черкассах вновь прогремели взрывы - РИА Новости, 26.03.2025
В Черкассах вновь прогремели взрывы
Повторные взрывы раздались в Черкассах на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T06:03:00+03:00
2025-03-26T06:03:00+03:00
2025-03-26T06:16:00+03:00
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Повторные взрывы раздались в Черкассах на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".Ранее телеканал уже сообщал о взрывах в городе и его окрестностях."В Черкассах раздалась повторная серия взрывов", - говорится в публикации Telegram-канала "Общественного".Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Черкасской области по состоянию на 6.06 мск звучит сигнал воздушной тревоги.
https://ria.ru/20250325/ukraina-2007202472.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
черкассы, в мире, черкасская область
Специальная военная операция на Украине, Черкассы, В мире, Черкасская область
В Черкассах вновь прогремели взрывы
В Черкассах после воздушной тревоги прогремела повторная серия взрывов