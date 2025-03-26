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В окрестностях Черкасс прогремели взрывы

В окрестностях Черкасс прогремели взрывы - РИА Новости, 26.03.2025

В окрестностях Черкасс прогремели взрывы

Взрывы раздались в окрестностях города Черкассы на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T05:23:00+03:00

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Взрывы раздались в окрестностях города Черкассы на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". "Вблизи Черкасс и в окрестностях города слышны звуки взрывов", - говорится в публикации Telegram-канала "Общественного". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Черкасской области по состоянию на 5.06 мск звучит сигнал воздушной тревоги.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

в мире, черкассы, черкасская область