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В окрестностях Черкасс прогремели взрывы
В окрестностях Черкасс прогремели взрывы - РИА Новости, 26.03.2025
В окрестностях Черкасс прогремели взрывы
Взрывы раздались в окрестностях города Черкассы на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T05:23:00+03:00
2025-03-26T05:23:00+03:00
2025-03-26T05:40:00+03:00
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Взрывы раздались в окрестностях города Черкассы на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". "Вблизи Черкасс и в окрестностях города слышны звуки взрывов", - говорится в публикации Telegram-канала "Общественного". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Черкасской области по состоянию на 5.06 мск звучит сигнал воздушной тревоги.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, черкассы, черкасская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Черкассы, Черкасская область
В окрестностях Черкасс прогремели взрывы
В окрестностях города Черкассы после воздушной тревоги прогремели взрывы