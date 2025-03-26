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В Кривом Роге зафиксировали значительные разрушения
В Кривом Роге зафиксировали значительные разрушения - РИА Новости, 26.03.2025
В Кривом Роге зафиксировали значительные разрушения
Значительные разрушения зафиксированы в Кривом Роге в результате взрывов на фоне воздушной тревоги, сообщил глава военной администрации города Александр Вилкул. РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T01:53:00+03:00
2025-03-26T01:53:00+03:00
2025-03-26T01:53:00+03:00
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Значительные разрушения зафиксированы в Кривом Роге в результате взрывов на фоне воздушной тревоги, сообщил глава военной администрации города Александр Вилкул. Ранее он сообщил, что в городе на фоне воздушной тревоги прогремели по меньшей мере 15 взрывов. "Разрушения значительные", - написал Вилкул в своем Telegram-канале, не приведя дополнительных подробностей. Как утверждает Вилкул, в результате взрывов никто не пострадал. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250325/ukraina-2007202472.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, кривой рог, александр вилкул, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Кривой Рог, Александр Вилкул, Вооруженные силы Украины
В Кривом Роге зафиксировали значительные разрушения
В Кривом Роге зафиксировали значительные разрушения из-за взрывов