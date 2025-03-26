https://ria.ru/20250326/vzryvy-2007328563.html

В Кривом Роге зафиксировали значительные разрушения

В Кривом Роге зафиксировали значительные разрушения - РИА Новости, 26.03.2025

В Кривом Роге зафиксировали значительные разрушения

Значительные разрушения зафиксированы в Кривом Роге в результате взрывов на фоне воздушной тревоги, сообщил глава военной администрации города Александр Вилкул. РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T01:53:00+03:00

2025-03-26T01:53:00+03:00

2025-03-26T01:53:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

россия

кривой рог

александр вилкул

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983447514_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_30cbe7f815fc7e7ac2597fbe8ab4f016.jpg

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Значительные разрушения зафиксированы в Кривом Роге в результате взрывов на фоне воздушной тревоги, сообщил глава военной администрации города Александр Вилкул. Ранее он сообщил, что в городе на фоне воздушной тревоги прогремели по меньшей мере 15 взрывов. "Разрушения значительные", - написал Вилкул в своем Telegram-канале, не приведя дополнительных подробностей. Как утверждает Вилкул, в результате взрывов никто не пострадал. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250325/ukraina-2007202472.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

кривой рог

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, кривой рог, александр вилкул, вооруженные силы украины