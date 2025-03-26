В Запорожье прогремели взрывы
В Запорожье прогремела вторая серия взрывов
© Фото : ГСЧС Сумской областиУкраинские пожарные тушат пожар
© Фото : ГСЧС Сумской области
Украинские пожарные тушат пожар. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Взрывы прозвучали в подконтрольной ВСУ части Запорожья, сообщил украинский телеканал ТСН.
"Запорожье - снова взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СМИ.
В ночь на среду украинские СМИ уже сообщали о взрывах на подконтрольной ВСУ части Запорожской области.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию региона. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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