https://ria.ru/20250326/vzaimodeystvie-2007368019.html
Анохин и Воробьев обсудили взаимодействие Смоленской области и Белоруссии
Анохин и Воробьев обсудили взаимодействие Смоленской области и Белоруссии - РИА Новости, 26.03.2025
Анохин и Воробьев обсудили взаимодействие Смоленской области и Белоруссии
Сотрудничество Смоленской области с Белоруссией стало главной темой встречи губернатора региона Василия Анохина с заместителем председателя Совета Федерации... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T11:00:00+03:00
2025-03-26T11:00:00+03:00
2025-03-26T11:00:00+03:00
смоленская область
василий анохин
смоленск
белоруссия
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Сотрудничество Смоленской области с Белоруссией стало главной темой встречи губернатора региона Василия Анохина с заместителем председателя Совета Федерации Юрием Воробьевым, сообщил глава региона. "Обсудили вклад Смоленской области в укрепление российско-белорусских отношений – наш регион намерен стать одним из локомотивов в интеграции братских государств", – написал в своем телеграм-канале Анохин. Губернатор отметил, что в смоленских вузах обучается много белорусских студентов. "Это хороший фундамент для обмена опытом и идеями, развития межрегиональных связей в сфере молодежной политики", – заявил глава региона. Анохин напомнил, что в 2024 году в Смоленске впервые прошел Форум молодых историков Союзного государства и был реализован проект "Под одним небом". Мероприятия объединили более 30 тысяч ребят из России и Белоруссии. На встрече губернатор обсудил с Воробьевым возможность масштабирования этого опыта в сотрудничестве с верхними палатами парламентов двух государств. Также 25 и 26 апреля в Смоленске впервые состоится заседание Межпарламентской комиссии Совета Федерации и Совета Республики по межрегиональному сотрудничеству, отметил Анохин. В рамках мероприятия рассмотрят вопросы по развитию молодежной политики Союзного государства и претворение в жизнь соглашений о сотрудничестве, заключенных в рамках форумов регионов Белоруссии и России. "Обсудили основные организационные вопросы по предстоящему важному для наших стран событию", – написал губернатор. Анохин поблагодарил зампреда Совета Федерации за встречу и отметил, что ждет его на Смоленской земле.
https://ria.ru/20250326/anokhin-2007321976.html
https://ria.ru/20250325/rekonstruktsiya-2007244678.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
василий анохин, смоленск, белоруссия
Смоленская область, Василий Анохин, Смоленск, Белоруссия
Анохин и Воробьев обсудили взаимодействие Смоленской области и Белоруссии
Анохин обсудил с Воробьевым сотрудничество Смоленской области с Белоруссией
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Сотрудничество Смоленской области с Белоруссией стало главной темой встречи губернатора региона Василия Анохина с заместителем председателя Совета Федерации Юрием Воробьевым, сообщил глава региона.
"Обсудили вклад Смоленской области в укрепление российско-белорусских отношений – наш регион намерен стать одним из локомотивов в интеграции братских государств", – написал в своем телеграм-канале Анохин
.
Губернатор отметил, что в смоленских вузах обучается много белорусских студентов.
"Это хороший фундамент для обмена опытом и идеями, развития межрегиональных связей в сфере молодежной политики", – заявил глава региона.
Анохин напомнил, что в 2024 году в Смоленске
впервые прошел Форум молодых историков Союзного государства и был реализован проект "Под одним небом". Мероприятия объединили более 30 тысяч ребят из России
и Белоруссии
. На встрече губернатор обсудил с Воробьевым возможность масштабирования этого опыта в сотрудничестве с верхними палатами парламентов двух государств.
Также 25 и 26 апреля в Смоленске впервые состоится заседание Межпарламентской комиссии Совета Федерации и Совета Республики по межрегиональному сотрудничеству, отметил Анохин. В рамках мероприятия рассмотрят вопросы по развитию молодежной политики Союзного государства и претворение в жизнь соглашений о сотрудничестве, заключенных в рамках форумов регионов Белоруссии и России.
"Обсудили основные организационные вопросы по предстоящему важному для наших стран событию", – написал губернатор.
Анохин поблагодарил зампреда Совета Федерации за встречу и отметил, что ждет его на Смоленской земле.