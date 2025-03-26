https://ria.ru/20250326/vystavka-2007504010.html

"Болид "Формулы-1": Путин поучаствовал в необычном тесте

"Болид "Формулы-1": Путин поучаствовал в необычном тесте - РИА Новости, 26.03.2025

"Болид "Формулы-1": Путин поучаствовал в необычном тесте

Президент России Владимир Путин в Национальном центре "Россия" поучаствовал в измерении громкости на одном из стендов, соответствующие кадры опубликовал... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T16:49:00+03:00

2025-03-26T16:49:00+03:00

2025-03-26T22:07:00+03:00

технологии

россия

владимир путин

павел зарубин

уральский

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в Национальном центре "Россия" поучаствовал в измерении громкости на одном из стендов, соответствующие кадры опубликовал журналист программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павел Зарубин.Участники выставки скандировали: "Россия", чтобы оценить уровень громкости звука, — тест показал результат 92 децибела."Поздравляем, вы громче, чем болид "Формулы-1", — отобразилось на экране.Глава государства в среду приехал в Национальный центр "Россия", где проходит съезд "Движения первых". Площадь экспозиции составляет более трех тысяч квадратных метров, ее строительство заняло 49 дней.До начала мероприятия Путин ознакомился с экспозицией "Путешествие по России", посвященной федеральным округам: Дальневосточному, Сибирскому, Уральскому, Приволжскому, Центральному, Северо-Кавказскому, Южному и Северо-Западному.На выставке представлены как собственные экспонаты центра "Россия", так и предоставленные музеями и частными коллекционерами. Также на выставке представлен креативный модуль — детские архитектурные мастерские, где юные посетители могут разрабатывать собственные проекты городов будущего.

https://ria.ru/20250326/putin-2007487529.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин на выставке в Национальном центре "Россия" Путин на выставке в Национальном центре "Россия" 2025-03-26T16:49 true PT0M18S

"Надо больше" – Путин об увеличении производства отечественных яблок "Надо больше" – Путин об увеличении производства отечественных яблок 2025-03-26T16:49 true PT2M02S

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технологии, россия, владимир путин, павел зарубин, уральский