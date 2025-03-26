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Выборы губернаторов Свердловской и Оренбургской областей пройдут в сентябре
Выборы губернаторов Свердловской и Оренбургской областей пройдут в сентябре - РИА Новости, 26.03.2025
Выборы губернаторов Свердловской и Оренбургской областей пройдут в сентябре
Выборы губернаторов Свердловской и Оренбургской областей пройдут в сентябре в Единый день голосования 2025 года, сообщила РИА Новости глава ЦИК России Элла... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T23:21:00+03:00
2025-03-26T23:21:00+03:00
2025-03-26T23:21:00+03:00
политика
оренбургская область
россия
свердловская область
элла памфилова
владимир путин
денис паслер
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Выборы губернаторов Свердловской и Оренбургской областей пройдут в сентябре в Единый день голосования 2025 года, сообщила РИА Новости глава ЦИК России Элла Памфилова. "Досрочные выборы губернаторов Оренбургской и Свердловской областей будут проводиться в единый день голосования в сентябре 2025 года", - сказала Памфилова. Президент РФ Владимир Путин предложил главе правительства ДНР Евгению Солнцеву возглавить Оренбургскую область. Ранее глава государства также предложил действующему губернатору Оренбургской области Денису Паслеру возглавить Свердловскую область.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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политика, оренбургская область, россия, свердловская область, элла памфилова, владимир путин, денис паслер
Политика, Оренбургская область, Россия, Свердловская область, Элла Памфилова, Владимир Путин, Денис Паслер
Выборы губернаторов Свердловской и Оренбургской областей пройдут в сентябре
Памфилова: выборы глав Свердловской и Оренбургской областей пройдут в сентябре