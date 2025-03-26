https://ria.ru/20250326/vybory-2007582884.html

Выборы губернаторов Свердловской и Оренбургской областей пройдут в сентябре

Выборы губернаторов Свердловской и Оренбургской областей пройдут в сентябре - РИА Новости, 26.03.2025

Выборы губернаторов Свердловской и Оренбургской областей пройдут в сентябре

Выборы губернаторов Свердловской и Оренбургской областей пройдут в сентябре в Единый день голосования 2025 года, сообщила РИА Новости глава ЦИК России Элла... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T23:21:00+03:00

2025-03-26T23:21:00+03:00

2025-03-26T23:21:00+03:00

политика

оренбургская область

россия

свердловская область

элла памфилова

владимир путин

денис паслер

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Выборы губернаторов Свердловской и Оренбургской областей пройдут в сентябре в Единый день голосования 2025 года, сообщила РИА Новости глава ЦИК России Элла Памфилова. "Досрочные выборы губернаторов Оренбургской и Свердловской областей будут проводиться в единый день голосования в сентябре 2025 года", - сказала Памфилова. Президент РФ Владимир Путин предложил главе правительства ДНР Евгению Солнцеву возглавить Оренбургскую область. Ранее глава государства также предложил действующему губернатору Оренбургской области Денису Паслеру возглавить Свердловскую область.

https://ria.ru/20250319/sud-2005997146.html

оренбургская область

россия

свердловская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, оренбургская область, россия, свердловская область, элла памфилова, владимир путин, денис паслер