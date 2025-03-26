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Выборы губернаторов Свердловской и Оренбургской областей пройдут в сентябре - РИА Новости, 26.03.2025
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23:21 26.03.2025
https://ria.ru/20250326/vybory-2007582884.html
Выборы губернаторов Свердловской и Оренбургской областей пройдут в сентябре
Выборы губернаторов Свердловской и Оренбургской областей пройдут в сентябре - РИА Новости, 26.03.2025
Выборы губернаторов Свердловской и Оренбургской областей пройдут в сентябре
Выборы губернаторов Свердловской и Оренбургской областей пройдут в сентябре в Единый день голосования 2025 года, сообщила РИА Новости глава ЦИК России Элла... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T23:21:00+03:00
2025-03-26T23:21:00+03:00
политика
оренбургская область
россия
свердловская область
элла памфилова
владимир путин
денис паслер
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Выборы губернаторов Свердловской и Оренбургской областей пройдут в сентябре в Единый день голосования 2025 года, сообщила РИА Новости глава ЦИК России Элла Памфилова. "Досрочные выборы губернаторов Оренбургской и Свердловской областей будут проводиться в единый день голосования в сентябре 2025 года", - сказала Памфилова. Президент РФ Владимир Путин предложил главе правительства ДНР Евгению Солнцеву возглавить Оренбургскую область. Ранее глава государства также предложил действующему губернатору Оренбургской области Денису Паслеру возглавить Свердловскую область.
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политика, оренбургская область, россия, свердловская область, элла памфилова, владимир путин, денис паслер
Политика, Оренбургская область, Россия, Свердловская область, Элла Памфилова, Владимир Путин, Денис Паслер
Выборы губернаторов Свердловской и Оренбургской областей пройдут в сентябре

Памфилова: выборы глав Свердловской и Оренбургской областей пройдут в сентябре

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова . Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Выборы губернаторов Свердловской и Оренбургской областей пройдут в сентябре в Единый день голосования 2025 года, сообщила РИА Новости глава ЦИК России Элла Памфилова.
"Досрочные выборы губернаторов Оренбургской и Свердловской областей будут проводиться в единый день голосования в сентябре 2025 года", - сказала Памфилова.
Президент РФ Владимир Путин предложил главе правительства ДНР Евгению Солнцеву возглавить Оренбургскую область. Ранее глава государства также предложил действующему губернатору Оренбургской области Денису Паслеру возглавить Свердловскую область.
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