https://ria.ru/20250326/vvp-2007394991.html

Мишустин: ВВП России впервые преодолел отметку в 200 триллионов рублей

Мишустин: ВВП России впервые преодолел отметку в 200 триллионов рублей - РИА Новости, 26.03.2025

Мишустин: ВВП России впервые преодолел отметку в 200 триллионов рублей

ВВП России впервые превысил 200 триллионов рублей в номинальном выражении, заявил премьер-министр Михаил Мишустин во время выступления в Госдуме с отчетом о... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T12:16:00+03:00

2025-03-26T12:16:00+03:00

2025-03-26T14:54:00+03:00

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михаил мишустин

госдума рф

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. ВВП России впервые превысил 200 триллионов рублей в номинальном выражении, заявил премьер-министр Михаил Мишустин во время выступления в Госдуме с отчетом о работе правительства за прошлый год. "Наш ВВП по итогам 2024 года впервые преодолел отметку в 200 триллионов рублей в номинальном выражении, увеличившись с 2020 года практически вдвое", — отметил он.Как уточнил Мишустин, в прошлом году рост валового внутреннего продукта составил 4,1 процента, что в разы больше, чем в среднем у развитых стран.По его словам, такой успех — заслуга россиян, трудовых коллективов многих отечественных компаний. Это также результат выполнения поручений президента, координации работы кабмина с ЦБ и значительных усилий со стороны парламентариев, которые детально знакомы с ситуацией в регионах и отраслях. Кроме того, это следствие активного вовлечения в процесс подготовки решений экспертного научного и делового сообществ, добавил премьер.

https://ria.ru/20250326/mishustin-2007437546.html

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экономика, россия, михаил мишустин, госдума рф, центральный банк рф (цб рф)