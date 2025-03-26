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Мишустин: ВВП России впервые преодолел отметку в 200 триллионов рублей - РИА Новости, 26.03.2025
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12:16 26.03.2025 (обновлено: 14:54 26.03.2025)
https://ria.ru/20250326/vvp-2007394991.html
Мишустин: ВВП России впервые преодолел отметку в 200 триллионов рублей
Мишустин: ВВП России впервые преодолел отметку в 200 триллионов рублей - РИА Новости, 26.03.2025
Мишустин: ВВП России впервые преодолел отметку в 200 триллионов рублей
ВВП России впервые превысил 200 триллионов рублей в номинальном выражении, заявил премьер-министр Михаил Мишустин во время выступления в Госдуме с отчетом о... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T12:16:00+03:00
2025-03-26T14:54:00+03:00
экономика
россия
михаил мишустин
госдума рф
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. ВВП России впервые превысил 200 триллионов рублей в номинальном выражении, заявил премьер-министр Михаил Мишустин во время выступления в Госдуме с отчетом о работе правительства за прошлый год. "Наш ВВП по итогам 2024 года впервые преодолел отметку в 200 триллионов рублей в номинальном выражении, увеличившись с 2020 года практически вдвое", — отметил он.Как уточнил Мишустин, в прошлом году рост валового внутреннего продукта составил 4,1 процента, что в разы больше, чем в среднем у развитых стран.По его словам, такой успех — заслуга россиян, трудовых коллективов многих отечественных компаний. Это также результат выполнения поручений президента, координации работы кабмина с ЦБ и значительных усилий со стороны парламентариев, которые детально знакомы с ситуацией в регионах и отраслях. Кроме того, это следствие активного вовлечения в процесс подготовки решений экспертного научного и делового сообществ, добавил премьер.
https://ria.ru/20250326/mishustin-2007437546.html
https://ria.ru/20250318/putin-2005745306.html
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экономика, россия, михаил мишустин, госдума рф, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Мишустин: ВВП России впервые преодолел отметку в 200 триллионов рублей

Мишустин: ВВП России впервые преодолел отметку в 200 трлн рублей в 2024 году

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства России Михаил Мишустин
Председатель правительства России Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства России Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. ВВП России впервые превысил 200 триллионов рублей в номинальном выражении, заявил премьер-министр Михаил Мишустин во время выступления в Госдуме с отчетом о работе правительства за прошлый год.
"Наш ВВП по итогам 2024 года впервые преодолел отметку в 200 триллионов рублей в номинальном выражении, увеличившись с 2020 года практически вдвое", — отметил он.
LIVE: выступление Мишустина с ежегодным отчетом правительства в Госдуме - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
Рекордные цифры. Мишустин отчитался о работе правительства
Вчера, 13:50
Как уточнил Мишустин, в прошлом году рост валового внутреннего продукта составил 4,1 процента, что в разы больше, чем в среднем у развитых стран.

ВВП (валовой внутренний продукт) — общая денежная стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных и проданных страной за конкретный период времени.

По его словам, такой успех — заслуга россиян, трудовых коллективов многих отечественных компаний. Это также результат выполнения поручений президента, координации работы кабмина с ЦБ и значительных усилий со стороны парламентариев, которые детально знакомы с ситуацией в регионах и отраслях.
Кроме того, это следствие активного вовлечения в процесс подготовки решений экспертного научного и делового сообществ, добавил премьер.
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ЭкономикаРоссияМихаил МишустинГосдума РФЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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