Мишустин: ВВП России впервые преодолел отметку в 200 триллионов рублей
Мишустин: ВВП России впервые преодолел отметку в 200 трлн рублей в 2024 году
© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства России Михаил Мишустин
Председатель правительства России Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. ВВП России впервые превысил 200 триллионов рублей в номинальном выражении, заявил премьер-министр Михаил Мишустин во время выступления в Госдуме с отчетом о работе правительства за прошлый год.
"Наш ВВП по итогам 2024 года впервые преодолел отметку в 200 триллионов рублей в номинальном выражении, увеличившись с 2020 года практически вдвое", — отметил он.
Как уточнил Мишустин, в прошлом году рост валового внутреннего продукта составил 4,1 процента, что в разы больше, чем в среднем у развитых стран.
ВВП (валовой внутренний продукт) — общая денежная стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных и проданных страной за конкретный период времени.
По его словам, такой успех — заслуга россиян, трудовых коллективов многих отечественных компаний. Это также результат выполнения поручений президента, координации работы кабмина с ЦБ и значительных усилий со стороны парламентариев, которые детально знакомы с ситуацией в регионах и отраслях.
Кроме того, это следствие активного вовлечения в процесс подготовки решений экспертного научного и делового сообществ, добавил премьер.
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