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Подполье сообщило об ударах по позициям ВСУ в Запорожской области
Подполье сообщило об ударах по позициям ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 26.03.2025
Подполье сообщило об ударах по позициям ВСУ в Запорожской области
Удар нанесен по военным ВСУ, ожидавшим отправки на ротацию, в подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T23:30:00+03:00
2025-03-26T23:30:00+03:00
2025-03-26T23:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
киев
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сергей лебедев
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 26 мар - РИА Новости. Удар нанесен по военным ВСУ, ожидавшим отправки на ротацию, в подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. "Прилет в Запорожском районе. Прилетело по свежему стаду бандеровцев, ожидавших отправку на ротацию", - заявил Лебедев. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию региона. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
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запорожская область, киев, россия, сергей лебедев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Киев, Россия, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
Подполье сообщило об ударах по позициям ВСУ в Запорожской области
ВС России нанесли удары по позициям ВСУ в Запорожской области