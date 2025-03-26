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Подполье сообщило об ударах по позициям ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 26.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:30 26.03.2025
https://ria.ru/20250326/vsu-2007583300.html
Подполье сообщило об ударах по позициям ВСУ в Запорожской области
Подполье сообщило об ударах по позициям ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 26.03.2025
Подполье сообщило об ударах по позициям ВСУ в Запорожской области
Удар нанесен по военным ВСУ, ожидавшим отправки на ротацию, в подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T23:30:00+03:00
2025-03-26T23:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
киев
россия
сергей лебедев
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 26 мар - РИА Новости. Удар нанесен по военным ВСУ, ожидавшим отправки на ротацию, в подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. "Прилет в Запорожском районе. Прилетело по свежему стаду бандеровцев, ожидавших отправку на ротацию", - заявил Лебедев. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию региона. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
https://ria.ru/20250325/pekhota-2007244999.html
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запорожская область, киев, россия, сергей лебедев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Киев, Россия, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
Подполье сообщило об ударах по позициям ВСУ в Запорожской области

ВС России нанесли удары по позициям ВСУ в Запорожской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО
Боевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 26 мар - РИА Новости. Удар нанесен по военным ВСУ, ожидавшим отправки на ротацию, в подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
"Прилет в Запорожском районе. Прилетело по свежему стаду бандеровцев, ожидавших отправку на ротацию", - заявил Лебедев.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию региона. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
Уничтожение артиллерией и дронами-камикадзе пехоты ВСУ под Часовым Яром - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
ВС России уничтожили группу пехоты ВСУ под Часовым Яром
25 марта, 17:12
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьКиевРоссияСергей ЛебедевВооруженные силы Украины
 
 
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