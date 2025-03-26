https://ria.ru/20250326/vsu-2007583300.html

Подполье сообщило об ударах по позициям ВСУ в Запорожской области

Подполье сообщило об ударах по позициям ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 26.03.2025

Подполье сообщило об ударах по позициям ВСУ в Запорожской области

Удар нанесен по военным ВСУ, ожидавшим отправки на ротацию, в подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T23:30:00+03:00

2025-03-26T23:30:00+03:00

2025-03-26T23:30:00+03:00

специальная военная операция на украине

запорожская область

киев

россия

сергей лебедев

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 26 мар - РИА Новости. Удар нанесен по военным ВСУ, ожидавшим отправки на ротацию, в подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. "Прилет в Запорожском районе. Прилетело по свежему стаду бандеровцев, ожидавших отправку на ротацию", - заявил Лебедев. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию региона. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.

https://ria.ru/20250325/pekhota-2007244999.html

запорожская область

киев

россия

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запорожская область, киев, россия, сергей лебедев, вооруженные силы украины