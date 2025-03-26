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ВСУ активно применяют БПЛА для ударов по инфраструктуре, заявил Медведев - РИА Новости, 26.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:02 26.03.2025 (обновлено: 19:03 26.03.2025)
https://ria.ru/20250326/vsu-2007551128.html
ВСУ активно применяют БПЛА для ударов по инфраструктуре, заявил Медведев
ВСУ активно применяют БПЛА для ударов по инфраструктуре, заявил Медведев - РИА Новости, 26.03.2025
ВСУ активно применяют БПЛА для ударов по инфраструктуре, заявил Медведев
ВСУ максимально активно применяет БПЛА для ударов по объектам гражданской инфраструктуры России, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T19:02:00+03:00
2025-03-26T19:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
дмитрий медведев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. ВСУ максимально активно применяет БПЛА для ударов по объектам гражданской инфраструктуры России, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. "Противник, как известно, максимально активно применяет беспилотные средства воздушного нападения для ударов по объектам, в том числе и гражданской инфраструктуры, несмотря на ведущиеся, кстати, сейчас даже переговоры", - сказал Медведев в ходе рабочей поездки в Центральный федеральный округ. Видео опубликовано на странице Медведева во "ВКонтакте".
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россия, дмитрий медведев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Дмитрий Медведев, Вооруженные силы Украины
ВСУ активно применяют БПЛА для ударов по инфраструктуре, заявил Медведев

Медведев: ВСУ активно применяют БПЛА для ударов по гражданской инфраструктуре

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. ВСУ максимально активно применяет БПЛА для ударов по объектам гражданской инфраструктуры России, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Противник, как известно, максимально активно применяет беспилотные средства воздушного нападения для ударов по объектам, в том числе и гражданской инфраструктуры, несмотря на ведущиеся, кстати, сейчас даже переговоры", - сказал Медведев в ходе рабочей поездки в Центральный федеральный округ.
Видео опубликовано на странице Медведева во "ВКонтакте".
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
Противник пытается снизить потенциал ВС России, заявил Медведев
23 января, 19:23
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДмитрий МедведевВооруженные силы Украины
 
 
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