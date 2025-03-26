https://ria.ru/20250326/vsu-2007551128.html

ВСУ активно применяют БПЛА для ударов по инфраструктуре, заявил Медведев

ВСУ активно применяют БПЛА для ударов по инфраструктуре, заявил Медведев - РИА Новости, 26.03.2025

ВСУ активно применяют БПЛА для ударов по инфраструктуре, заявил Медведев

ВСУ максимально активно применяет БПЛА для ударов по объектам гражданской инфраструктуры России, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T19:02:00+03:00

2025-03-26T19:02:00+03:00

2025-03-26T19:03:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

дмитрий медведев

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. ВСУ максимально активно применяет БПЛА для ударов по объектам гражданской инфраструктуры России, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. "Противник, как известно, максимально активно применяет беспилотные средства воздушного нападения для ударов по объектам, в том числе и гражданской инфраструктуры, несмотря на ведущиеся, кстати, сейчас даже переговоры", - сказал Медведев в ходе рабочей поездки в Центральный федеральный округ. Видео опубликовано на странице Медведева во "ВКонтакте".

https://ria.ru/20250123/medvedev-1995209403.html

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2025

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россия, дмитрий медведев, вооруженные силы украины