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ВС России нанесли поражение предприятию по ремонту военной техники ВСУ - РИА Новости, 26.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
14:13 26.03.2025 (обновлено: 14:16 26.03.2025)
https://ria.ru/20250326/vsu-2007447142.html
ВС России нанесли поражение предприятию по ремонту военной техники ВСУ
ВС России нанесли поражение предприятию по ремонту военной техники ВСУ - РИА Новости, 26.03.2025
ВС России нанесли поражение предприятию по ремонту военной техники ВСУ
Российские авиация, ударные беспилотники и артиллерия нанесли поражение инфраструктуре украинских военных аэродромов, предприятию по ремонту военной техники,... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T14:13:00+03:00
2025-03-26T14:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Российские авиация, ударные беспилотники и артиллерия нанесли поражение инфраструктуре украинских военных аэродромов, предприятию по ремонту военной техники, цехам производства и пунктам управления беспилотников, сообщили в Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов, предприятию по ремонту военной техники, цехам производства и пунктам управления беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 143-х районах", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что средства ПВО сбили две управляемые авиационные бомбы JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, а также 58 беспилотников самолетного типа.
https://ria.ru/20250325/minoborony-2007206404.html
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украина, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины
ВС России нанесли поражение предприятию по ремонту военной техники ВСУ

ВС РФ нанесли поражение инфраструктуре аэродромов и цехам сборки БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО
Боевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Российские авиация, ударные беспилотники и артиллерия нанесли поражение инфраструктуре украинских военных аэродромов, предприятию по ремонту военной техники, цехам производства и пунктам управления беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов, предприятию по ремонту военной техники, цехам производства и пунктам управления беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 143-х районах", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Отмечается, что средства ПВО сбили две управляемые авиационные бомбы JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, а также 58 беспилотников самолетного типа.
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