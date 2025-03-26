https://ria.ru/20250326/vostok-2007444961.html

Подразделения "Востока" продолжили продвижение вглубь обороны ВСУ

Подразделения "Востока" продолжили продвижение вглубь обороны ВСУ - РИА Новости, 26.03.2025

Подразделения "Востока" продолжили продвижение вглубь обороны ВСУ

Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, украинские войска за сутки потеряли до 150 военнослужащих, три орудия... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T14:09:00+03:00

2025-03-26T14:09:00+03:00

2025-03-26T14:18:00+03:00

россия

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, украинские войска за сутки потеряли до 150 военнослужащих, три орудия полевой артиллерии, включая шведскую Archer, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Шевченко, Воскресенка, Федоровка, Новополь, Разлив, Зеленое Поле Донецкой Народной Республики и Гуляйполе Запорожской области", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, ВСУ потеряли до 150 военнослужащих, три автомобиля, уничтожены три орудия полевой артиллерии, включая 155-мм самоходную артиллерийскую установку Archer шведского производства и склад материальных средств.

https://ria.ru/20250326/podpole-2007352423.html

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россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)