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Подразделения "Востока" продолжили продвижение вглубь обороны ВСУ - РИА Новости, 26.03.2025
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14:09 26.03.2025 (обновлено: 14:18 26.03.2025)
https://ria.ru/20250326/vostok-2007444961.html
Подразделения "Востока" продолжили продвижение вглубь обороны ВСУ
Подразделения "Востока" продолжили продвижение вглубь обороны ВСУ - РИА Новости, 26.03.2025
Подразделения "Востока" продолжили продвижение вглубь обороны ВСУ
Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, украинские войска за сутки потеряли до 150 военнослужащих, три орудия... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T14:09:00+03:00
2025-03-26T14:18:00+03:00
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, украинские войска за сутки потеряли до 150 военнослужащих, три орудия полевой артиллерии, включая шведскую Archer, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Шевченко, Воскресенка, Федоровка, Новополь, Разлив, Зеленое Поле Донецкой Народной Республики и Гуляйполе Запорожской области", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, ВСУ потеряли до 150 военнослужащих, три автомобиля, уничтожены три орудия полевой артиллерии, включая 155-мм самоходную артиллерийскую установку Archer шведского производства и склад материальных средств.
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россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Подразделения "Востока" продолжили продвижение вглубь обороны ВСУ

ВСУ за сутки потеряли до 150 военнослужащих в зоне действий "Востока"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, украинские войска за сутки потеряли до 150 военнослужащих, три орудия полевой артиллерии, включая шведскую Archer, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Шевченко, Воскресенка, Федоровка, Новополь, Разлив, Зеленое Поле Донецкой Народной Республики и Гуляйполе Запорожской области", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, ВСУ потеряли до 150 военнослужащих, три автомобиля, уничтожены три орудия полевой артиллерии, включая 155-мм самоходную артиллерийскую установку Archer шведского производства и склад материальных средств.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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