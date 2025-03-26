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В Екатеринбурге на ребенка упали футбольные ворота - РИА Новости, 26.03.2025
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10:31 26.03.2025 (обновлено: 10:34 26.03.2025)
https://ria.ru/20250326/vorota-2007362107.html
В Екатеринбурге на ребенка упали футбольные ворота
В Екатеринбурге на ребенка упали футбольные ворота - РИА Новости, 26.03.2025
В Екатеринбурге на ребенка упали футбольные ворота
Футбольные ворота упали на пятиклассника во время игры на площадке спортшколы в Екатеринбурге, ребенок получил тяжелую травму и находится в больнице, сообщила... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T10:31:00+03:00
2025-03-26T10:34:00+03:00
происшествия
екатеринбург
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 мар – РИА Новости. Футбольные ворота упали на пятиклассника во время игры на площадке спортшколы в Екатеринбурге, ребенок получил тяжелую травму и находится в больнице, сообщила региональная прокуратура в среду. По данным ведомства, вечером во вторник 11-летний школьник играл в футбол на площадке спортивной школы "Факел", куда он пришел вместе с другом. Мальчик – воспитанник спортшколы, посещал тренировки на поле не раз, вход на поле был свободным. "Подросток во время игры повис на воротах, после чего они начали падать. Он их попытался удержать, но сам упал на покрытие поля, а ворота упали на ребенка сверху… Он получил тяжелую травму, был доставлен в учреждение здравоохранения для оказания медицинской помощи", – сообщает прокуратура. Надзорное ведомство начало проверку, в частности, установит ответственных за состояние спортоборудования. СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.
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происшествия, екатеринбург, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Екатеринбург, Следственный комитет России (СК РФ)
В Екатеринбурге на ребенка упали футбольные ворота

В Екатеринбурге ворота упали на пятиклассника на поле спортшколы, он в больнице

© Фото : Прокуратура Свердловской областиПрокуратура организовала проверку в связи с падением ворот на 11-летнего подростка на площадке спортивной школы "Факел" в Екатеринбурге
Прокуратура организовала проверку в связи с падением ворот на 11-летнего подростка на площадке спортивной школы Факел в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© Фото : Прокуратура Свердловской области
Прокуратура организовала проверку в связи с падением ворот на 11-летнего подростка на площадке спортивной школы "Факел" в Екатеринбурге
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 мар – РИА Новости. Футбольные ворота упали на пятиклассника во время игры на площадке спортшколы в Екатеринбурге, ребенок получил тяжелую травму и находится в больнице, сообщила региональная прокуратура в среду.
По данным ведомства, вечером во вторник 11-летний школьник играл в футбол на площадке спортивной школы "Факел", куда он пришел вместе с другом. Мальчик – воспитанник спортшколы, посещал тренировки на поле не раз, вход на поле был свободным.
"Подросток во время игры повис на воротах, после чего они начали падать. Он их попытался удержать, но сам упал на покрытие поля, а ворота упали на ребенка сверху… Он получил тяжелую травму, был доставлен в учреждение здравоохранения для оказания медицинской помощи", – сообщает прокуратура.
Надзорное ведомство начало проверку, в частности, установит ответственных за состояние спортоборудования. СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.
Место происшествия, где во время тренировок футбольные ворота упали на ребенка в Окинском районе Бурятии - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
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ПроисшествияЕкатеринбургСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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