https://ria.ru/20250326/vorota-2007362107.html

В Екатеринбурге на ребенка упали футбольные ворота

В Екатеринбурге на ребенка упали футбольные ворота - РИА Новости, 26.03.2025

В Екатеринбурге на ребенка упали футбольные ворота

Футбольные ворота упали на пятиклассника во время игры на площадке спортшколы в Екатеринбурге, ребенок получил тяжелую травму и находится в больнице, сообщила... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T10:31:00+03:00

2025-03-26T10:31:00+03:00

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происшествия

екатеринбург

следственный комитет россии (ск рф)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 мар – РИА Новости. Футбольные ворота упали на пятиклассника во время игры на площадке спортшколы в Екатеринбурге, ребенок получил тяжелую травму и находится в больнице, сообщила региональная прокуратура в среду. По данным ведомства, вечером во вторник 11-летний школьник играл в футбол на площадке спортивной школы "Факел", куда он пришел вместе с другом. Мальчик – воспитанник спортшколы, посещал тренировки на поле не раз, вход на поле был свободным. "Подросток во время игры повис на воротах, после чего они начали падать. Он их попытался удержать, но сам упал на покрытие поля, а ворота упали на ребенка сверху… Он получил тяжелую травму, был доставлен в учреждение здравоохранения для оказания медицинской помощи", – сообщает прокуратура. Надзорное ведомство начало проверку, в частности, установит ответственных за состояние спортоборудования. СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.

https://ria.ru/20240903/malchik-1970329478.html

екатеринбург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, екатеринбург, следственный комитет россии (ск рф)