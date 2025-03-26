https://ria.ru/20250326/volodin-2007492936.html
Володин попросил депутатов обращаться друг к другу "без господ"
Володин попросил депутатов обращаться друг к другу "без господ" - РИА Новости, 26.03.2025
Володин попросил депутатов обращаться друг к другу "без господ"
Председатель Госдумы Вячеслав Володин попросил депутатов обращаться друг к другу, используя форму обращения "товарищи" или "коллеги", а не "господа". РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T16:39:00+03:00
2025-03-26T16:39:00+03:00
2025-03-26T17:25:00+03:00
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин попросил депутатов обращаться друг к другу, используя форму обращения "товарищи" или "коллеги", а не "господа". "Уважаемые коллеги, вот давайте мы все-таки примем в Думе, чтобы у нас была форма обращения товарищ, коллега. Без господ. Можно, как вы считаете, коллеги? Есть здесь господа или нет? Все товарищи", - сказал Володин на пленарном заседании Госдумы. В Госдуме в среду проходит отчет о деятельности правительства РФ за 2024 год. Его представляет премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В рамках подготовки премьер-министр провел встречи с представителями всех думских фракций и отдельно встретился с Володиным, а также провел совещание с вице-премьерами и министрами.
https://ria.ru/20250326/volodin-2007469428.html
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политика, россия, вячеслав володин, михаил мишустин, госдума рф
Политика, Россия, Вячеслав Володин, Михаил Мишустин, Госдума РФ
Володин попросил депутатов обращаться друг к другу "без господ"
Володин попросил депутатов обращаться друг к другу "товарищи", а не "господа"