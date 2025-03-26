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Володин поблагодарил Путина за работу в тяжелое для России время - РИА Новости, 26.03.2025
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16:28 26.03.2025
https://ria.ru/20250326/volodin-2007487717.html
Володин поблагодарил Путина за работу в тяжелое для России время
Володин поблагодарил Путина за работу в тяжелое для России время - РИА Новости, 26.03.2025
Володин поблагодарил Путина за работу в тяжелое для России время
Председатель Госдумы Вячеслав Володин и депутаты ГД стоя поблагодарили президента России Владимира Путина за то, что он делает для страны в "тяжелейшее время". РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T16:28:00+03:00
2025-03-26T16:28:00+03:00
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МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин и депутаты ГД стоя поблагодарили президента России Владимира Путина за то, что он делает для страны в "тяжелейшее время". Госдума в среду заслушивала отчет о работе правительства за 2024 год, его представлял премьер-министр Михаил Мишустин. "Мы с вами говорим о работе правительства, о возможностях государственных, об изменениях. Все это стало возможным благодаря тому, что именно в этот день, 25 лет назад, был избран президентом Владимир Владимирович Путин. Давайте мы с вами поблагодарим нашего президента за то, что он делает для страны в это тяжелейшее время", - сказал он. Володин отметил, что именно благодаря Путину сформирована эффективная политическая система и экономическая модель. Он также подчеркнул, что правительство РФ работает при поддержке российского лидера. "Каждую неделю проводит совещания с правительством, с губернаторами. А мы (Госдума – ред.) с его стороны поддержку чувствуем постоянно. Давайте мы поаплодируем нашему президенту", - добавил председатель Госдумы.
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политика, россия, владимир путин, вячеслав володин, михаил мишустин, госдума рф
Политика, Россия, Владимир Путин, Вячеслав Володин, Михаил Мишустин, Госдума РФ
Володин поблагодарил Путина за работу в тяжелое для России время

Володин и депутаты Госдумы поблагодарили Путина за то, что он делает для страны

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВячеслав Володин
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин и депутаты ГД стоя поблагодарили президента России Владимира Путина за то, что он делает для страны в "тяжелейшее время".
Госдума в среду заслушивала отчет о работе правительства за 2024 год, его представлял премьер-министр Михаил Мишустин.
"Мы с вами говорим о работе правительства, о возможностях государственных, об изменениях. Все это стало возможным благодаря тому, что именно в этот день, 25 лет назад, был избран президентом Владимир Владимирович Путин. Давайте мы с вами поблагодарим нашего президента за то, что он делает для страны в это тяжелейшее время", - сказал он.
Володин отметил, что именно благодаря Путину сформирована эффективная политическая система и экономическая модель. Он также подчеркнул, что правительство РФ работает при поддержке российского лидера.
"Каждую неделю проводит совещания с правительством, с губернаторами. А мы (Госдума – ред.) с его стороны поддержку чувствуем постоянно. Давайте мы поаплодируем нашему президенту", - добавил председатель Госдумы.
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
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ПолитикаРоссияВладимир ПутинВячеслав ВолодинМихаил МишустинГосдума РФ
 
 
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