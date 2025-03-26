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Володин заявил, что России повезло с Путиным - РИА Новости, 26.03.2025
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15:31 26.03.2025
https://ria.ru/20250326/volodin-2007469428.html
Володин заявил, что России повезло с Путиным
Володин заявил, что России повезло с Путиным - РИА Новости, 26.03.2025
Володин заявил, что России повезло с Путиным
России повезло с президентом Владимиром Путиным и весь мир это тоже признал, считает председатель ГД Вячеслав Володин. РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T15:31:00+03:00
2025-03-26T15:31:00+03:00
политика
россия
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МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. России повезло с президентом Владимиром Путиным и весь мир это тоже признал, считает председатель ГД Вячеслав Володин. Глава кабмина РФ Михаил Мишустин в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год. "Нам повезло с президентом, это наше преимущество. Ни нефть, ни газ… и сегодня весь мир это признал, и нам надо сделать со своей стороны все зависящее", - сказал Володин на заседании. При этом Володин добавил, что правительство достаточно эффективно реализует поручения президента. "Экономическая модель, которую создал президент, она показывает свою работоспособность, преодолевает вызовы", - отметил Володин.
https://ria.ru/20250326/volodin-2007430091.html
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политика, россия, вячеслав володин, владимир путин, михаил мишустин, госдума рф
Политика, Россия, Вячеслав Володин, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Госдума РФ
Володин заявил, что России повезло с Путиным

Володин: России повезло с президентом Путиным и весь мир это тоже признал

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. России повезло с президентом Владимиром Путиным и весь мир это тоже признал, считает председатель ГД Вячеслав Володин.
Глава кабмина РФ Михаил Мишустин в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год.
"Нам повезло с президентом, это наше преимущество. Ни нефть, ни газ… и сегодня весь мир это признал, и нам надо сделать со своей стороны все зависящее", - сказал Володин на заседании.
При этом Володин добавил, что правительство достаточно эффективно реализует поручения президента.
"Экономическая модель, которую создал президент, она показывает свою работоспособность, преодолевает вызовы", - отметил Володин.
Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
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ПолитикаРоссияВячеслав ВолодинВладимир ПутинМихаил МишустинГосдума РФ
 
 
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