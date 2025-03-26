https://ria.ru/20250326/volodin-2007469428.html

Володин заявил, что России повезло с Путиным

Володин заявил, что России повезло с Путиным - РИА Новости, 26.03.2025

Володин заявил, что России повезло с Путиным

России повезло с президентом Владимиром Путиным и весь мир это тоже признал, считает председатель ГД Вячеслав Володин. РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T15:31:00+03:00

2025-03-26T15:31:00+03:00

2025-03-26T15:31:00+03:00

политика

россия

вячеслав володин

владимир путин

михаил мишустин

госдума рф

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МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. России повезло с президентом Владимиром Путиным и весь мир это тоже признал, считает председатель ГД Вячеслав Володин. Глава кабмина РФ Михаил Мишустин в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год. "Нам повезло с президентом, это наше преимущество. Ни нефть, ни газ… и сегодня весь мир это признал, и нам надо сделать со своей стороны все зависящее", - сказал Володин на заседании. При этом Володин добавил, что правительство достаточно эффективно реализует поручения президента. "Экономическая модель, которую создал президент, она показывает свою работоспособность, преодолевает вызовы", - отметил Володин.

https://ria.ru/20250326/volodin-2007430091.html

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политика, россия, вячеслав володин, владимир путин, михаил мишустин, госдума рф