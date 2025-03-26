https://ria.ru/20250326/volodin-2007469428.html
Володин заявил, что России повезло с Путиным
Володин заявил, что России повезло с Путиным - РИА Новости, 26.03.2025
Володин заявил, что России повезло с Путиным
России повезло с президентом Владимиром Путиным и весь мир это тоже признал, считает председатель ГД Вячеслав Володин. РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T15:31:00+03:00
2025-03-26T15:31:00+03:00
2025-03-26T15:31:00+03:00
политика
россия
вячеслав володин
владимир путин
михаил мишустин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993622122_0:46:3073:1775_1920x0_80_0_0_55620ad37680096a46f5405e3432d6fd.jpg
МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. России повезло с президентом Владимиром Путиным и весь мир это тоже признал, считает председатель ГД Вячеслав Володин. Глава кабмина РФ Михаил Мишустин в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год. "Нам повезло с президентом, это наше преимущество. Ни нефть, ни газ… и сегодня весь мир это признал, и нам надо сделать со своей стороны все зависящее", - сказал Володин на заседании. При этом Володин добавил, что правительство достаточно эффективно реализует поручения президента. "Экономическая модель, которую создал президент, она показывает свою работоспособность, преодолевает вызовы", - отметил Володин.
https://ria.ru/20250326/volodin-2007430091.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993622122_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_0803a24eafda9357023dfaf3aec5428b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, вячеслав володин, владимир путин, михаил мишустин, госдума рф
Политика, Россия, Вячеслав Володин, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Госдума РФ
Володин заявил, что России повезло с Путиным
Володин: России повезло с президентом Путиным и весь мир это тоже признал