https://ria.ru/20250326/voennye-2007548854.html

Путин заявил, что российские военные выполняют свой долг достойно

Путин заявил, что российские военные выполняют свой долг достойно - РИА Новости, 26.03.2025

Путин заявил, что российские военные выполняют свой долг достойно

Российские военные выполняют свой долг самым достойным образом, в том числе это и бойцы из Тувы, заявил в среду президент РФ Владимир Путин в ходе заседания... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T18:47:00+03:00

2025-03-26T18:47:00+03:00

2025-03-26T18:55:00+03:00

россия

владимир путин

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Российские военные выполняют свой долг самым достойным образом, в том числе это и бойцы из Тувы, заявил в среду президент РФ Владимир Путин в ходе заседания набсовета общероссийского движения детей и молодежи "Движение первых". "Все наши бойцы исполняют свой долг самым достойным образом. И тувинцы тоже, вы это знаете. Тувинцы вообще хорошо себя показывают в боевых действиях и исполняют свой долг", - сказал Путин в ходе заседания.

https://ria.ru/20250326/putin-2007541097.html

россия

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россия, владимир путин