https://ria.ru/20250326/veterany-2007402716.html

Мишустин призвал ускорить принятие закона о ветеранах боевых действий

Мишустин призвал ускорить принятие закона о ветеранах боевых действий - РИА Новости, 26.03.2025

Мишустин призвал ускорить принятие закона о ветеранах боевых действий

Председатель правительства России Михаил Мишустин рассчитывает, что депутаты ускорят принятие законопроекта о распространении статуса ветерана боевых действий... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T12:36:00+03:00

2025-03-26T12:36:00+03:00

2025-03-26T12:36:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

россия

михаил мишустин

госдума рф

безопасность

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Председатель правительства России Михаил Мишустин рассчитывает, что депутаты ускорят принятие законопроекта о распространении статуса ветерана боевых действий на защитников Курской области. Мишустин в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год. "Сейчас на рассмотрении в Государственной Думе находится законопроект о распространении статуса ветерана боевых действий на защитников, которые выполняют задачи в Курской области. Рассчитываю, что вы, уважаемые депутаты, ускорите его принятие", - сказал он.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

курская область, россия, михаил мишустин, госдума рф, безопасность