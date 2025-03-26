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Мишустин призвал ускорить принятие закона о ветеранах боевых действий - РИА Новости, 26.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:36 26.03.2025
https://ria.ru/20250326/veterany-2007402716.html
Мишустин призвал ускорить принятие закона о ветеранах боевых действий
Мишустин призвал ускорить принятие закона о ветеранах боевых действий - РИА Новости, 26.03.2025
Мишустин призвал ускорить принятие закона о ветеранах боевых действий
Председатель правительства России Михаил Мишустин рассчитывает, что депутаты ускорят принятие законопроекта о распространении статуса ветерана боевых действий... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T12:36:00+03:00
2025-03-26T12:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
михаил мишустин
госдума рф
безопасность
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Председатель правительства России Михаил Мишустин рассчитывает, что депутаты ускорят принятие законопроекта о распространении статуса ветерана боевых действий на защитников Курской области. Мишустин в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год. "Сейчас на рассмотрении в Государственной Думе находится законопроект о распространении статуса ветерана боевых действий на защитников, которые выполняют задачи в Курской области. Рассчитываю, что вы, уважаемые депутаты, ускорите его принятие", - сказал он.
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курская область, россия, михаил мишустин, госдума рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Безопасность
Мишустин призвал ускорить принятие закона о ветеранах боевых действий

Мишустин рассчитывает на ускорение принятия закона о защитниках Курской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в Курской области
Российские военнослужащие в Курской области - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие в Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Председатель правительства России Михаил Мишустин рассчитывает, что депутаты ускорят принятие законопроекта о распространении статуса ветерана боевых действий на защитников Курской области.
Мишустин в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год.
"Сейчас на рассмотрении в Государственной Думе находится законопроект о распространении статуса ветерана боевых действий на защитников, которые выполняют задачи в Курской области. Рассчитываю, что вы, уважаемые депутаты, ускорите его принятие", - сказал он.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
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Вчера, 12:21
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияМихаил МишустинГосдума РФБезопасность
 
 
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