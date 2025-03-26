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Мишустин призвал ускорить принятие закона о ветеранах боевых действий
Мишустин призвал ускорить принятие закона о ветеранах боевых действий - РИА Новости, 26.03.2025
Мишустин призвал ускорить принятие закона о ветеранах боевых действий
Председатель правительства России Михаил Мишустин рассчитывает, что депутаты ускорят принятие законопроекта о распространении статуса ветерана боевых действий... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T12:36:00+03:00
2025-03-26T12:36:00+03:00
2025-03-26T12:36:00+03:00
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михаил мишустин
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Председатель правительства России Михаил Мишустин рассчитывает, что депутаты ускорят принятие законопроекта о распространении статуса ветерана боевых действий на защитников Курской области. Мишустин в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год. "Сейчас на рассмотрении в Государственной Думе находится законопроект о распространении статуса ветерана боевых действий на защитников, которые выполняют задачи в Курской области. Рассчитываю, что вы, уважаемые депутаты, ускорите его принятие", - сказал он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, россия, михаил мишустин, госдума рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Безопасность
Мишустин призвал ускорить принятие закона о ветеранах боевых действий
Мишустин рассчитывает на ускорение принятия закона о защитниках Курской области