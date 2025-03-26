https://ria.ru/20250326/veteran-2007359410.html

Ветеран СВО возглавит Дом молодежи в Комсомольске-на-Амуре

Ветеран СВО возглавит Дом молодежи в Комсомольске-на-Амуре - РИА Новости, 26.03.2025

Ветеран СВО возглавит Дом молодежи в Комсомольске-на-Амуре

Ветеран специальной военной операции (СВО) России на Украине Виктор Скокнин возглавит Дом молодёжи в Комсомольске-на-Амуре, сообщил губернатор Хабаровского края РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T10:19:00+03:00

2025-03-26T10:19:00+03:00

2025-03-26T10:26:00+03:00

общество

комсомольск-на-амуре

хабаровский край

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александр невский

воздушно-десантные войска россии

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ХАБАРОВСК, 26 мар - РИА Новости. Ветеран специальной военной операции (СВО) России на Украине Виктор Скокнин возглавит Дом молодёжи в Комсомольске-на-Амуре, сообщил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин в своем Telegram-канале. "Ветеран СВО Виктор Скокнин возглавит Дом молодёжи в Комсомольске-на-Амуре. Виктор Сергеевич участвовал в СВО в составе 45-й отдельной гвардейской орденов Кутузова и Александра Невского бригады спецназа ВДВ. Человек большой силы духа, настоящий патриот", - написал Демешин. Глава региона отметил также, что Скокнин награждён Орденом мужества и медалью "За отвагу", участник президентской программы "Время героев". "Он уже получил отличную базу знаний, которая вместе с предыдущим опытом точно сделает его тем руководителем, который сегодня нужен Дому молодёжи Города юности. Это очень востребованное пространство - для дополнительного образования, спорта, больших городских и краевых мероприятий", - добавил губернатор. По его словам, ветеран СВО не ограничивается участием в программе "Время героев", сейчас он проходит отбор в региональный проект "Герои Vостока". "Не просто дать нашим героям возможность проявить себя, но и влить новые силы в систему государственного и муниципального управления - в этом главная цель программы", - заключил Демешин. Ранее глава региона сообщал, что обучение участников спецоперации по региональной программе "Герои Vостока: Бизнес для СВОих" стартует в Хабаровском крае 15 апреля. Программа - факультатив проекта "Герои Vостока" для будущих управленцев. "Герои Vостока: бизнес для СВОих" предполагает параллельно с обучением курсантов по основному профилю повышение квалификации в сфере предпринимательства и собственного дела.

https://ria.ru/20250307/uchastnik-2003553774.html

https://ria.ru/20250225/uchastnik-2001429159.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, комсомольск-на-амуре, хабаровский край, россия, дмитрий демешин, александр невский, воздушно-десантные войска россии