https://ria.ru/20250326/vertolet-2007345651.html
В Южной Корее разбился вертолет
В Южной Корее разбился вертолет - РИА Новости, 26.03.2025
В Южной Корее разбился вертолет
В Южной Корее потерпел крушение вертолет, тушивший лесные пожары, передает агентство Ренхап. РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T07:29:00+03:00
2025-03-26T07:29:00+03:00
2025-03-26T10:58:00+03:00
южная корея
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СЕУЛ, 26 мар — РИА Новости. В Южной Корее потерпел крушение вертолет, тушивший лесные пожары, передает агентство Ренхап.Вертолет участвовал в тушении пожаров в уезде Ыйсон в провинции Кёнсан-Пукто. На борту был один пилот, он погиб.Масштабные лесные пожары охватили южнокорейские провинции Кёнсан-Пукто и Кёнсан-Намдо, а также город Ульсан. Как минимум 18 человек погибли, 23 тысячи эвакуировали. По последним данным, уничтожено более 17 тысяч гектаров леса, разрушено 209 объектов, включая дома и заводы, сгорели буддистский храмовый комплекс VII века Коунса и еще несколько памятников истории и культуры. Пожароопасная ситуация сохраняется из-за нехарактерной для ранней весны высокой температуры воздуха, доходящей до плюс 26, и скудных осадков. Распространению пожаров способствует и сильный ветер.
https://ria.ru/20250323/pozhary-2006739264.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
южная корея, в мире, ульсан
Южная Корея, В мире, Ульсан
В Южной Корее разбился вертолет
При тушении пожаров в Южной Корее потерпел крушение вертолет
СЕУЛ, 26 мар — РИА Новости.
В Южной Корее потерпел крушение вертолет, тушивший лесные пожары, передает агентство Ренхап
.
Вертолет участвовал в тушении пожаров в уезде Ыйсон в провинции Кёнсан-Пукто. На борту был один пилот, он погиб.
Масштабные лесные пожары охватили южнокорейские провинции Кёнсан-Пукто и Кёнсан-Намдо, а также город Ульсан. Как минимум 18 человек погибли, 23 тысячи эвакуировали. По последним данным, уничтожено более 17 тысяч гектаров леса, разрушено 209 объектов, включая дома и заводы, сгорели буддистский храмовый комплекс VII века Коунса и еще несколько памятников истории и культуры.
Пожароопасная ситуация сохраняется из-за нехарактерной для ранней весны высокой температуры воздуха, доходящей до плюс 26, и скудных осадков. Распространению пожаров способствует и сильный ветер.