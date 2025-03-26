https://ria.ru/20250326/vertolet-2007345651.html

В Южной Корее разбился вертолет

В Южной Корее разбился вертолет - РИА Новости, 26.03.2025

В Южной Корее разбился вертолет

В Южной Корее потерпел крушение вертолет, тушивший лесные пожары, передает агентство Ренхап. РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T07:29:00+03:00

2025-03-26T07:29:00+03:00

2025-03-26T10:58:00+03:00

южная корея

в мире

ульсан

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СЕУЛ, 26 мар — РИА Новости. В Южной Корее потерпел крушение вертолет, тушивший лесные пожары, передает агентство Ренхап.Вертолет участвовал в тушении пожаров в уезде Ыйсон в провинции Кёнсан-Пукто. На борту был один пилот, он погиб.Масштабные лесные пожары охватили южнокорейские провинции Кёнсан-Пукто и Кёнсан-Намдо, а также город Ульсан. Как минимум 18 человек погибли, 23 тысячи эвакуировали. По последним данным, уничтожено более 17 тысяч гектаров леса, разрушено 209 объектов, включая дома и заводы, сгорели буддистский храмовый комплекс VII века Коунса и еще несколько памятников истории и культуры. Пожароопасная ситуация сохраняется из-за нехарактерной для ранней весны высокой температуры воздуха, доходящей до плюс 26, и скудных осадков. Распространению пожаров способствует и сильный ветер.

https://ria.ru/20250323/pozhary-2006739264.html

южная корея

ульсан

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

южная корея, в мире, ульсан