https://ria.ru/20250326/vengriya-2007472249.html

Россия заверила Венгрию в выполнении обязательств по поставкам энергии

Россия заверила Венгрию в выполнении обязательств по поставкам энергии - РИА Новости, 26.03.2025

Россия заверила Венгрию в выполнении обязательств по поставкам энергии

Россия заверила Венгрию, что продолжит выполнять обязательства по поставкам энергии, стороны также договорились укреплять сотрудничество в сфере энергетики,... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T15:44:00+03:00

2025-03-26T15:44:00+03:00

2025-03-26T15:44:00+03:00

венгрия

россия

петер сийярто

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0a/1977385282_322:44:2667:1363_1920x0_80_0_0_4587de502c6852e5137887496fc8b45f.jpg

БУДАПЕШТ, 26 мар - РИА Новости. Россия заверила Венгрию, что продолжит выполнять обязательства по поставкам энергии, стороны также договорились укреплять сотрудничество в сфере энергетики, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. "Сегодня мои российские партнеры по переговорам заверили меня, что Россия продолжит выполнять все свои обязательства по поставкам энергоносителей в Венгрию, поэтому энергоснабжение Венгрии останется надежным", - сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*. Он также подчеркнул, что стороны договорились "об укреплении сотрудничества между Венгрией и Россией, что, несомненно, отвечает венгерским интересам, поскольку безопасность поставок энергоносителей в Венгрию во многом зависит от сотрудничества с Россией".*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20250326/sijjarto-2007464994.html

венгрия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

венгрия, россия, петер сийярто, в мире