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Россия заверила Венгрию в выполнении обязательств по поставкам энергии - РИА Новости, 26.03.2025
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15:44 26.03.2025
https://ria.ru/20250326/vengriya-2007472249.html
Россия заверила Венгрию в выполнении обязательств по поставкам энергии
Россия заверила Венгрию в выполнении обязательств по поставкам энергии - РИА Новости, 26.03.2025
Россия заверила Венгрию в выполнении обязательств по поставкам энергии
Россия заверила Венгрию, что продолжит выполнять обязательства по поставкам энергии, стороны также договорились укреплять сотрудничество в сфере энергетики,... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T15:44:00+03:00
2025-03-26T15:44:00+03:00
венгрия
россия
петер сийярто
в мире
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БУДАПЕШТ, 26 мар - РИА Новости. Россия заверила Венгрию, что продолжит выполнять обязательства по поставкам энергии, стороны также договорились укреплять сотрудничество в сфере энергетики, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. "Сегодня мои российские партнеры по переговорам заверили меня, что Россия продолжит выполнять все свои обязательства по поставкам энергоносителей в Венгрию, поэтому энергоснабжение Венгрии останется надежным", - сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*. Он также подчеркнул, что стороны договорились "об укреплении сотрудничества между Венгрией и Россией, что, несомненно, отвечает венгерским интересам, поскольку безопасность поставок энергоносителей в Венгрию во многом зависит от сотрудничества с Россией".*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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венгрия, россия, петер сийярто, в мире
Венгрия, Россия, Петер Сийярто, В мире
Россия заверила Венгрию в выполнении обязательств по поставкам энергии

Сийярто: РФ заверила Венгрию в выполнении обязательств по энергопоставкам

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПетер Сийярто
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Петер Сийярто. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 26 мар - РИА Новости. Россия заверила Венгрию, что продолжит выполнять обязательства по поставкам энергии, стороны также договорились укреплять сотрудничество в сфере энергетики, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Сегодня мои российские партнеры по переговорам заверили меня, что Россия продолжит выполнять все свои обязательства по поставкам энергоносителей в Венгрию, поэтому энергоснабжение Венгрии останется надежным", - сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*.
Он также подчеркнул, что стороны договорились "об укреплении сотрудничества между Венгрией и Россией, что, несомненно, отвечает венгерским интересам, поскольку безопасность поставок энергоносителей в Венгрию во многом зависит от сотрудничества с Россией".
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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ВенгрияРоссияПетер СийяртоВ мире
 
 
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