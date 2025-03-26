https://ria.ru/20250326/vengriya-2007472249.html
Россия заверила Венгрию в выполнении обязательств по поставкам энергии
Россия заверила Венгрию в выполнении обязательств по поставкам энергии - РИА Новости, 26.03.2025
Россия заверила Венгрию в выполнении обязательств по поставкам энергии
Россия заверила Венгрию, что продолжит выполнять обязательства по поставкам энергии, стороны также договорились укреплять сотрудничество в сфере энергетики,... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T15:44:00+03:00
2025-03-26T15:44:00+03:00
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БУДАПЕШТ, 26 мар - РИА Новости. Россия заверила Венгрию, что продолжит выполнять обязательства по поставкам энергии, стороны также договорились укреплять сотрудничество в сфере энергетики, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. "Сегодня мои российские партнеры по переговорам заверили меня, что Россия продолжит выполнять все свои обязательства по поставкам энергоносителей в Венгрию, поэтому энергоснабжение Венгрии останется надежным", - сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*. Он также подчеркнул, что стороны договорились "об укреплении сотрудничества между Венгрией и Россией, что, несомненно, отвечает венгерским интересам, поскольку безопасность поставок энергоносителей в Венгрию во многом зависит от сотрудничества с Россией".*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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венгрия, россия, петер сийярто, в мире
Венгрия, Россия, Петер Сийярто, В мире
Россия заверила Венгрию в выполнении обязательств по поставкам энергии
Сийярто: РФ заверила Венгрию в выполнении обязательств по энергопоставкам