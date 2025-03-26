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Россия поставила в Венгрию рекордные 8,6 миллиарда кубометров газа - РИА Новости, 26.03.2025
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10:22 26.03.2025
https://ria.ru/20250326/vengriya-2007360076.html
Россия поставила в Венгрию рекордные 8,6 миллиарда кубометров газа
Россия поставила в Венгрию рекордные 8,6 миллиарда кубометров газа - РИА Новости, 26.03.2025
Россия поставила в Венгрию рекордные 8,6 миллиарда кубометров газа
Россия в 2024 году поставила в Венгрию рекордные 8,6 миллиарда кубометров газа, а за январь-февраль 2025 года поставки составили 1,18 миллиарда кубометров,... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T10:22:00+03:00
2025-03-26T10:22:00+03:00
экономика
венгрия
россия
александр новак
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Россия в 2024 году поставила в Венгрию рекордные 8,6 миллиарда кубометров газа, а за январь-февраль 2025 года поставки составили 1,18 миллиарда кубометров, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. В среду Новак провел рабочую встречу с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто. "В 2024 году поставки российского газа в Венгрию достигли рекордных 8,6 миллиарда кубометров, а на 1 марта 2025 года составили 1,18 миллиарда кубометров", - приводит пресс-служба кабмина слова Новака.
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экономика, венгрия, россия, александр новак, петер сийярто
Экономика, Венгрия, Россия, Александр Новак, Петер Сийярто
Россия поставила в Венгрию рекордные 8,6 миллиарда кубометров газа

Новак: Россия в 2024 году поставила в Венгрию рекордные 8,6 миллиарда кубов газа

© AP Photo / Bela SzandelszkyГазоприемная станция в Венгрии
Газоприемная станция в Венгрии - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© AP Photo / Bela Szandelszky
Газоприемная станция в Венгрии. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Россия в 2024 году поставила в Венгрию рекордные 8,6 миллиарда кубометров газа, а за январь-февраль 2025 года поставки составили 1,18 миллиарда кубометров, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
В среду Новак провел рабочую встречу с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто.
"В 2024 году поставки российского газа в Венгрию достигли рекордных 8,6 миллиарда кубометров, а на 1 марта 2025 года составили 1,18 миллиарда кубометров", - приводит пресс-служба кабмина слова Новака.
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
Венгрия нашла решение по оплате российских энергоносителей, заявил Сийярто
12 февраля, 06:09
 
ЭкономикаВенгрияРоссияАлександр НовакПетер Сийярто
 
 
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