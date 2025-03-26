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Россия поставила в Венгрию рекордные 8,6 миллиарда кубометров газа
Россия поставила в Венгрию рекордные 8,6 миллиарда кубометров газа - РИА Новости, 26.03.2025
Россия поставила в Венгрию рекордные 8,6 миллиарда кубометров газа
Россия в 2024 году поставила в Венгрию рекордные 8,6 миллиарда кубометров газа, а за январь-февраль 2025 года поставки составили 1,18 миллиарда кубометров,... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T10:22:00+03:00
2025-03-26T10:22:00+03:00
2025-03-26T10:22:00+03:00
экономика
венгрия
россия
александр новак
петер сийярто
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Россия в 2024 году поставила в Венгрию рекордные 8,6 миллиарда кубометров газа, а за январь-февраль 2025 года поставки составили 1,18 миллиарда кубометров, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. В среду Новак провел рабочую встречу с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто. "В 2024 году поставки российского газа в Венгрию достигли рекордных 8,6 миллиарда кубометров, а на 1 марта 2025 года составили 1,18 миллиарда кубометров", - приводит пресс-служба кабмина слова Новака.
https://ria.ru/20250212/vengrija-1998758653.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, венгрия, россия, александр новак, петер сийярто
Экономика, Венгрия, Россия, Александр Новак, Петер Сийярто
Россия поставила в Венгрию рекордные 8,6 миллиарда кубометров газа
Новак: Россия в 2024 году поставила в Венгрию рекордные 8,6 миллиарда кубов газа