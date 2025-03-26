https://ria.ru/20250326/vengriya-2007360076.html

Россия поставила в Венгрию рекордные 8,6 миллиарда кубометров газа

Россия поставила в Венгрию рекордные 8,6 миллиарда кубометров газа - РИА Новости, 26.03.2025

Россия поставила в Венгрию рекордные 8,6 миллиарда кубометров газа

Россия в 2024 году поставила в Венгрию рекордные 8,6 миллиарда кубометров газа, а за январь-февраль 2025 года поставки составили 1,18 миллиарда кубометров,... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T10:22:00+03:00

2025-03-26T10:22:00+03:00

2025-03-26T10:22:00+03:00

экономика

венгрия

россия

александр новак

петер сийярто

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Россия в 2024 году поставила в Венгрию рекордные 8,6 миллиарда кубометров газа, а за январь-февраль 2025 года поставки составили 1,18 миллиарда кубометров, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. В среду Новак провел рабочую встречу с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто. "В 2024 году поставки российского газа в Венгрию достигли рекордных 8,6 миллиарда кубометров, а на 1 марта 2025 года составили 1,18 миллиарда кубометров", - приводит пресс-служба кабмина слова Новака.

https://ria.ru/20250212/vengrija-1998758653.html

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Ольга Фомченкова

экономика, венгрия, россия, александр новак, петер сийярто