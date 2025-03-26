https://ria.ru/20250326/vengriya-2007349733.html

Сийярто отправляется в Москву, где обсудит разрешение конфликта на Украине

Сийярто отправляется в Москву, где обсудит разрешение конфликта на Украине - РИА Новости, 26.03.2025

Сийярто отправляется в Москву, где обсудит разрешение конфликта на Украине

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что отправляется в Москву, где обсудит мирное урегулирование конфликта на... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T08:53:00+03:00

2025-03-26T08:53:00+03:00

2025-03-26T09:06:00+03:00

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БУДАПЕШТ, 26 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что отправляется в Москву, где обсудит мирное урегулирование конфликта на Украине, безопасность венгерского энергоснабжения и укрепление сотрудничества с РФ."В центре внимания наших переговоров в Москве сегодня - мир, безопасность энергоснабжения и укрепление экономического сотрудничества", - написал Сийярто в соцсети Facebook*, разместив фотографию из будапештского аэропорта.Он также отметил, что "вчера мирные переговоры России и США достигли новой вехи, поэтому мир стал безопаснее" и напомнил, что Венгрия три года призывала сохранять открытыми каналы связи с РФ.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20250326/politika-2007328731.html

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Ольга Фомченкова

в мире, венгрия, москва, россия, петер сийярто, украина