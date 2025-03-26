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Сийярто отправляется в Москву, где обсудит разрешение конфликта на Украине
Сийярто отправляется в Москву, где обсудит разрешение конфликта на Украине - РИА Новости, 26.03.2025
Сийярто отправляется в Москву, где обсудит разрешение конфликта на Украине
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что отправляется в Москву, где обсудит мирное урегулирование конфликта на... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T08:53:00+03:00
2025-03-26T08:53:00+03:00
2025-03-26T09:06:00+03:00
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БУДАПЕШТ, 26 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что отправляется в Москву, где обсудит мирное урегулирование конфликта на Украине, безопасность венгерского энергоснабжения и укрепление сотрудничества с РФ."В центре внимания наших переговоров в Москве сегодня - мир, безопасность энергоснабжения и укрепление экономического сотрудничества", - написал Сийярто в соцсети Facebook*, разместив фотографию из будапештского аэропорта.Он также отметил, что "вчера мирные переговоры России и США достигли новой вехи, поэтому мир стал безопаснее" и напомнил, что Венгрия три года призывала сохранять открытыми каналы связи с РФ.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В мире, Венгрия, Москва, Россия, Петер Сийярто, Украина, Специальная военная операция на Украине
Сийярто отправляется в Москву, где обсудит разрешение конфликта на Украине
Сийярто обсудит в Москве урегулирование на Украине и сотрудничество с Россией