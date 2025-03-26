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Сийярто отправляется в Москву, где обсудит разрешение конфликта на Украине - РИА Новости, 26.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:53 26.03.2025 (обновлено: 09:06 26.03.2025)
https://ria.ru/20250326/vengriya-2007349733.html
Сийярто отправляется в Москву, где обсудит разрешение конфликта на Украине
Сийярто отправляется в Москву, где обсудит разрешение конфликта на Украине - РИА Новости, 26.03.2025
Сийярто отправляется в Москву, где обсудит разрешение конфликта на Украине
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что отправляется в Москву, где обсудит мирное урегулирование конфликта на... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T08:53:00+03:00
2025-03-26T09:06:00+03:00
в мире
венгрия
москва
россия
петер сийярто
украина
специальная военная операция на украине
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БУДАПЕШТ, 26 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что отправляется в Москву, где обсудит мирное урегулирование конфликта на Украине, безопасность венгерского энергоснабжения и укрепление сотрудничества с РФ."В центре внимания наших переговоров в Москве сегодня - мир, безопасность энергоснабжения и укрепление экономического сотрудничества", - написал Сийярто в соцсети Facebook*, разместив фотографию из будапештского аэропорта.Он также отметил, что "вчера мирные переговоры России и США достигли новой вехи, поэтому мир стал безопаснее" и напомнил, что Венгрия три года призывала сохранять открытыми каналы связи с РФ.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20250326/politika-2007328731.html
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в мире, венгрия, москва, россия, петер сийярто, украина
В мире, Венгрия, Москва, Россия, Петер Сийярто, Украина, Специальная военная операция на Украине
Сийярто отправляется в Москву, где обсудит разрешение конфликта на Украине

Сийярто обсудит в Москве урегулирование на Украине и сотрудничество с Россией

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 26 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что отправляется в Москву, где обсудит мирное урегулирование конфликта на Украине, безопасность венгерского энергоснабжения и укрепление сотрудничества с РФ.
"В центре внимания наших переговоров в Москве сегодня - мир, безопасность энергоснабжения и укрепление экономического сотрудничества", - написал Сийярто в соцсети Facebook*, разместив фотографию из будапештского аэропорта.
Он также отметил, что "вчера мирные переговоры России и США достигли новой вехи, поэтому мир стал безопаснее" и напомнил, что Венгрия три года призывала сохранять открытыми каналы связи с РФ.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
Будет вот так или никак: Москва в итоге додавила Киев и Вашингтон
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВенгрияМоскваРоссияПетер СийяртоУкраина
 
 
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