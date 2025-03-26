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Представитель Стармера ушел от ответа на вопрос о смягчении санкций - РИА Новости, 26.03.2025
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01:47 26.03.2025
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Представитель Стармера ушел от ответа на вопрос о смягчении санкций
Представитель Стармера ушел от ответа на вопрос о смягчении санкций - РИА Новости, 26.03.2025
Представитель Стармера ушел от ответа на вопрос о смягчении санкций
Представитель премьер-министра Великобритании Кира Стармера ушел от ответа на вопрос, намерен ли Лондон смягчить санкции, наложенные на Россию, на фоне... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T01:47:00+03:00
2025-03-26T01:47:00+03:00
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сша
украина
кир стармер
владимир путин
россельхозбанк
евросоюз
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Представитель премьер-министра Великобритании Кира Стармера ушел от ответа на вопрос, намерен ли Лондон смягчить санкции, наложенные на Россию, на фоне заявления Кремля о готовности заключить "черноморскую сделку" с США при условии снятия Штатами санкций с Россельхозбанка, его слова приводит телеканал Sky News. На сайте Кремля во вторник было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде. В нем сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов. В заявлении подчеркивается, что договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка. "Наша позиция на данный момент такова, что мы, очевидно, надеемся на прогресс... Мы внимательно следим за развитием событий", - приводит телеканал Sky News слова представителя британского премьера в ответ на соответствующий вопрос. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за событий на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С момента начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года ЕС вел уже 16 пакетов санкций против России. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20250323/peskov-2006783545.html
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россия, сша, украина, кир стармер, владимир путин, россельхозбанк, евросоюз
Россия, США, Украина, Кир Стармер, Владимир Путин, Россельхозбанк, Евросоюз
Представитель Стармера ушел от ответа на вопрос о смягчении санкций

Представитель Стармера не сказал, смягчит ли Лондон санкции против России

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкФлаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Представитель премьер-министра Великобритании Кира Стармера ушел от ответа на вопрос, намерен ли Лондон смягчить санкции, наложенные на Россию, на фоне заявления Кремля о готовности заключить "черноморскую сделку" с США при условии снятия Штатами санкций с Россельхозбанка, его слова приводит телеканал Sky News.
На сайте Кремля во вторник было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде. В нем сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов. В заявлении подчеркивается, что договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка.
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"Наша позиция на данный момент такова, что мы, очевидно, надеемся на прогресс... Мы внимательно следим за развитием событий", - приводит телеканал Sky News слова представителя британского премьера в ответ на соответствующий вопрос.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за событий на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С момента начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года ЕС вел уже 16 пакетов санкций против России.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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РоссияСШАУкраинаКир СтармерВладимир ПутинРоссельхозбанкЕвросоюз
 
 
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