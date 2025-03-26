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ВЭБ.РФ: На обновление горэлектротранспорта направлено 70 млрд рублей - РИА Новости, 26.03.2025
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19:25 26.03.2025
https://ria.ru/20250326/vebrf-2007555524.html
ВЭБ.РФ: На обновление горэлектротранспорта направлено 70 млрд рублей
ВЭБ.РФ: На обновление горэлектротранспорта направлено 70 млрд рублей - РИА Новости, 26.03.2025
ВЭБ.РФ: На обновление горэлектротранспорта направлено 70 млрд рублей
На реализацию масштабной правительственной программы модернизации городского электротранспорта в девяти регионах уже направлено 70 миллиардов рублей из всех... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T19:25:00+03:00
2025-03-26T19:25:00+03:00
россия
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. На реализацию масштабной правительственной программы модернизации городского электротранспорта в девяти регионах уже направлено 70 миллиардов рублей из всех источников финансирования, сообщили в ВЭБ.РФ Госкорпорация развития активно участвует в реализации программы, общий объем которой по девяти городам составляет 227,8 миллиарда рублей. Изменения к лучшему в работе общественного транспорта почувствуют почти 7,9 миллиона жителей Курска, Ростова-на-Дону, Волгограда, Саратова, Перми, Ярославля, Липецка, Нижнего Новгорода, Краснодара. По линии Минтранса России запущены системные меры поддержки регионов в целях обновления парка общественного транспорта. На сегодняшний день на маршруты вышли 223 новых трамвая. Как заявил в среду в Госдуме, выступая с отчетом о работе правительства за 2024 год, премьер-министр России Михаил Мишустин, кабмин поддерживает продление программы городского электротранспорта. "Мы продолжим также и поддержку инфраструктурных проектов регионов, в том числе с ВЭБ, и в части городского электротранспорта мы поддерживаем продление, она показала свою эффективность, но мы посмотрим на возможности бюджета и, конечно, с вами посоветуемся, а детали уточним при рассмотрении бюджетных проектировок... на трехлетку 2026-2028 года", - сказал Мишустин. Куратором программы является вице-премьер Дмитрий Григоренко. Проекты комплексного развития горэлектротранспорта реализуются с использованием механизмов ГЧП. Программа включает обновление подвижного состава и инфраструктуры, реализацию цифровой платформы и проведение работ по благоустройству территорий, установку новых остановочных пространств и освещения, озеленение территорий и многое другое. Как отметили в ВЭБ.РФ, социально-экономические эффекты для регионов от реализации программы включают снижение количества ДТП с участием общественного транспорта на 15%, сокращение времени в пути в среднем на 20%, снижение уровня загрязнения воздуха за счет сокращения выбросов CO2 на 25%, а также загрузку предприятий машиностроения, строительства и транспорта, создание новых рабочих мест.
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ВЭБ.РФ: На обновление горэлектротранспорта направлено 70 млрд рублей

ВЭБ.РФ участвует в модернизации городского электротранспорта в 9 регионах

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСтенд российской государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ"
Стенд российской государственной корпорации развития ВЭБ.РФ - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Стенд российской государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ". Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. На реализацию масштабной правительственной программы модернизации городского электротранспорта в девяти регионах уже направлено 70 миллиардов рублей из всех источников финансирования, сообщили в ВЭБ.РФ
Госкорпорация развития активно участвует в реализации программы, общий объем которой по девяти городам составляет 227,8 миллиарда рублей. Изменения к лучшему в работе общественного транспорта почувствуют почти 7,9 миллиона жителей Курска, Ростова-на-Дону, Волгограда, Саратова, Перми, Ярославля, Липецка, Нижнего Новгорода, Краснодара. По линии Минтранса России запущены системные меры поддержки регионов в целях обновления парка общественного транспорта. На сегодняшний день на маршруты вышли 223 новых трамвая.
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Как заявил в среду в Госдуме, выступая с отчетом о работе правительства за 2024 год, премьер-министр России Михаил Мишустин, кабмин поддерживает продление программы городского электротранспорта.
"Мы продолжим также и поддержку инфраструктурных проектов регионов, в том числе с ВЭБ, и в части городского электротранспорта мы поддерживаем продление, она показала свою эффективность, но мы посмотрим на возможности бюджета и, конечно, с вами посоветуемся, а детали уточним при рассмотрении бюджетных проектировок... на трехлетку 2026-2028 года", - сказал Мишустин.
Куратором программы является вице-премьер Дмитрий Григоренко. Проекты комплексного развития горэлектротранспорта реализуются с использованием механизмов ГЧП. Программа включает обновление подвижного состава и инфраструктуры, реализацию цифровой платформы и проведение работ по благоустройству территорий, установку новых остановочных пространств и освещения, озеленение территорий и многое другое.
Как отметили в ВЭБ.РФ, социально-экономические эффекты для регионов от реализации программы включают снижение количества ДТП с участием общественного транспорта на 15%, сокращение времени в пути в среднем на 20%, снижение уровня загрязнения воздуха за счет сокращения выбросов CO2 на 25%, а также загрузку предприятий машиностроения, строительства и транспорта, создание новых рабочих мест.
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