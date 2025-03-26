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"Сами виноваты": генерал СБУ неожиданно высказался о Крыме - РИА Новости, 26.03.2025
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23:00 26.03.2025
https://ria.ru/20250326/ukraina-2007581662.html
"Сами виноваты": генерал СБУ неожиданно высказался о Крыме
"Сами виноваты": генерал СБУ неожиданно высказался о Крыме - РИА Новости, 26.03.2025
"Сами виноваты": генерал СБУ неожиданно высказался о Крыме
В том, что крымчане предпочли стать частью России, виноват Киев, заявил бывший начальник Главного следственного управления СБУ, генерал-майор Василий Вовк в... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T23:00:00+03:00
2025-03-26T23:00:00+03:00
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. В том, что крымчане предпочли стать частью России, виноват Киев, заявил бывший начальник Главного следственного управления СБУ, генерал-майор Василий Вовк в интервью YouTube-каналу "InterVizor"."Почему Крым так отошел? Да никто не занимался Крымом, все строили свои поместья, отели", — возмутился он.По словам генерала, крымчане якобы могли остаться гражданами Украины, если бы киевский режим не допускал ошибки в их отношении."Мы сами виноваты", — резюмировал он.Ранее издание Semafor со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность признания Крыма территорией России в рамках будущего соглашения о прекращении украинского конфликта. По данным издания, обсуждается также вариант, при котором Штаты призовут ООН признать полуостров частью России. При этом уточняется, что ни одно решение пока не принято, и этот вариант — один из возможных шагов на пути к завершению конфликта.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает полуостров своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20250326/zelenskiy-2007567310.html
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в мире, украина, россия, киев, василий вовк (сбу), дональд трамп, владимир путин, оон, служба безопасности украины
В мире, Украина, Россия, Киев, Василий Вовк (СБУ), Дональд Трамп, Владимир Путин, ООН, Служба безопасности Украины
"Сами виноваты": генерал СБУ неожиданно высказался о Крыме

Генерал СБУ Вовк: Киев сам виноват в присоединении Крыма к России

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЗамок "Ласточкино гнездо" в поселке Гаспра в Крыму
Замок Ласточкино гнездо в поселке Гаспра в Крыму - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Замок "Ласточкино гнездо" в поселке Гаспра в Крыму. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. В том, что крымчане предпочли стать частью России, виноват Киев, заявил бывший начальник Главного следственного управления СБУ, генерал-майор Василий Вовк в интервью YouTube-каналу "InterVizor".
"Почему Крым так отошел? Да никто не занимался Крымом, все строили свои поместья, отели", — возмутился он.
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По словам генерала, крымчане якобы могли остаться гражданами Украины, если бы киевский режим не допускал ошибки в их отношении.
"Мы сами виноваты", — резюмировал он.
Ранее издание Semafor со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность признания Крыма территорией России в рамках будущего соглашения о прекращении украинского конфликта. По данным издания, обсуждается также вариант, при котором Штаты призовут ООН признать полуостров частью России. При этом уточняется, что ни одно решение пока не принято, и этот вариант — один из возможных шагов на пути к завершению конфликта.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает полуостров своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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В миреУкраинаРоссияКиевВасилий Вовк (СБУ)Дональд ТрампВладимир ПутинООНСлужба безопасности Украины
 
 
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