https://ria.ru/20250326/ukraina-2007581662.html

"Сами виноваты": генерал СБУ неожиданно высказался о Крыме

"Сами виноваты": генерал СБУ неожиданно высказался о Крыме - РИА Новости, 26.03.2025

"Сами виноваты": генерал СБУ неожиданно высказался о Крыме

В том, что крымчане предпочли стать частью России, виноват Киев, заявил бывший начальник Главного следственного управления СБУ, генерал-майор Василий Вовк в... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T23:00:00+03:00

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. В том, что крымчане предпочли стать частью России, виноват Киев, заявил бывший начальник Главного следственного управления СБУ, генерал-майор Василий Вовк в интервью YouTube-каналу "InterVizor"."Почему Крым так отошел? Да никто не занимался Крымом, все строили свои поместья, отели", — возмутился он.По словам генерала, крымчане якобы могли остаться гражданами Украины, если бы киевский режим не допускал ошибки в их отношении."Мы сами виноваты", — резюмировал он.Ранее издание Semafor со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность признания Крыма территорией России в рамках будущего соглашения о прекращении украинского конфликта. По данным издания, обсуждается также вариант, при котором Штаты призовут ООН признать полуостров частью России. При этом уточняется, что ни одно решение пока не принято, и этот вариант — один из возможных шагов на пути к завершению конфликта.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает полуостров своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20250326/zelenskiy-2007567310.html

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