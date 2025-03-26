Украина не скоро получит приглашение в НАТО, заявили в Минобороны Польши
Косиняк-Камыш: Украина не получит приглашения в НАТО в обозримом будущем
© РИА Новости / Михаил Маркив | Перейти в медиабанкНациональный флаг Украины и флаг Организации Североатлантического договора (НАТО)
Национальный флаг Украины и флаг Организации Североатлантического договора (НАТО). Архивное фото
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ВАРШАВА, 26 мар - РИА Новости. Украина не получит приглашения стать членом НАТО в обозримом будущем, заявил журналистам министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.
"Мне кажется, что последняя встреча министров обороны стран НАТО ясно и выразительно показала, что НАТО хочет поддерживать Украину. Но я не думаю, чтобы кто-либо в обозримом будущем решил направить Украине приглашение (к членству в НАТО – ред.), если этого не сделано в Вашингтоне (на последнем саммите НАТО – ред.)", - сказал Косиняк-Камыш.
Глава Пентагона Пит Хегсет 12 февраля на открытии заседания контактной группы по оказанию помощи Украине заявил, что США не считают, что членство Украины в НАТО является реалистичным исходом дипломатического урегулирования конфликта с Россией.
В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что членство Украины в НАТО неприемлемо для России, простого отказа не принимать ее в альянс недостаточно. По словам Захаровой, в НАТО должны отказаться от своих обещаний по итогам Бухарестского саммита 2008 года, где Киеву гарантировали присоединение к альянсу в будущем, иначе, как подчеркнула официальный представитель МИД РФ, "эта проблема продолжит отравлять атмосферу на европейском континенте".