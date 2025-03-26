https://ria.ru/20250326/ukraina-2007456594.html

Украина не скоро получит приглашение в НАТО, заявили в Минобороны Польши

Украина не скоро получит приглашение в НАТО, заявили в Минобороны Польши - РИА Новости, 26.03.2025

Украина не скоро получит приглашение в НАТО, заявили в Минобороны Польши

Украина не получит приглашения стать членом НАТО в обозримом будущем, заявил журналистам министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T14:46:00+03:00

2025-03-26T14:46:00+03:00

2025-03-26T14:46:00+03:00

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ВАРШАВА, 26 мар - РИА Новости. Украина не получит приглашения стать членом НАТО в обозримом будущем, заявил журналистам министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. "Мне кажется, что последняя встреча министров обороны стран НАТО ясно и выразительно показала, что НАТО хочет поддерживать Украину. Но я не думаю, чтобы кто-либо в обозримом будущем решил направить Украине приглашение (к членству в НАТО – ред.), если этого не сделано в Вашингтоне (на последнем саммите НАТО – ред.)", - сказал Косиняк-Камыш. Глава Пентагона Пит Хегсет 12 февраля на открытии заседания контактной группы по оказанию помощи Украине заявил, что США не считают, что членство Украины в НАТО является реалистичным исходом дипломатического урегулирования конфликта с Россией. В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что членство Украины в НАТО неприемлемо для России, простого отказа не принимать ее в альянс недостаточно. По словам Захаровой, в НАТО должны отказаться от своих обещаний по итогам Бухарестского саммита 2008 года, где Киеву гарантировали присоединение к альянсу в будущем, иначе, как подчеркнула официальный представитель МИД РФ, "эта проблема продолжит отравлять атмосферу на европейском континенте".

https://ria.ru/20250322/uitkoff-2006616130.html

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