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Украина не скоро получит приглашение в НАТО, заявили в Минобороны Польши - РИА Новости, 26.03.2025
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14:46 26.03.2025
https://ria.ru/20250326/ukraina-2007456594.html
Украина не скоро получит приглашение в НАТО, заявили в Минобороны Польши
Украина не скоро получит приглашение в НАТО, заявили в Минобороны Польши - РИА Новости, 26.03.2025
Украина не скоро получит приглашение в НАТО, заявили в Минобороны Польши
Украина не получит приглашения стать членом НАТО в обозримом будущем, заявил журналистам министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T14:46:00+03:00
2025-03-26T14:46:00+03:00
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ВАРШАВА, 26 мар - РИА Новости. Украина не получит приглашения стать членом НАТО в обозримом будущем, заявил журналистам министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. "Мне кажется, что последняя встреча министров обороны стран НАТО ясно и выразительно показала, что НАТО хочет поддерживать Украину. Но я не думаю, чтобы кто-либо в обозримом будущем решил направить Украине приглашение (к членству в НАТО – ред.), если этого не сделано в Вашингтоне (на последнем саммите НАТО – ред.)", - сказал Косиняк-Камыш. Глава Пентагона Пит Хегсет 12 февраля на открытии заседания контактной группы по оказанию помощи Украине заявил, что США не считают, что членство Украины в НАТО является реалистичным исходом дипломатического урегулирования конфликта с Россией. В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что членство Украины в НАТО неприемлемо для России, простого отказа не принимать ее в альянс недостаточно. По словам Захаровой, в НАТО должны отказаться от своих обещаний по итогам Бухарестского саммита 2008 года, где Киеву гарантировали присоединение к альянсу в будущем, иначе, как подчеркнула официальный представитель МИД РФ, "эта проблема продолжит отравлять атмосферу на европейском континенте".
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в мире, украина, россия, польша, владислав косиняк-камыш , мария захарова, пит хегсет, нато, министерство обороны сша
В мире, Украина, Россия, Польша, Владислав Косиняк-Камыш , Мария Захарова, Пит Хегсет, НАТО, Министерство обороны США
Украина не скоро получит приглашение в НАТО, заявили в Минобороны Польши

Косиняк-Камыш: Украина не получит приглашения в НАТО в обозримом будущем

© РИА Новости / Михаил Маркив | Перейти в медиабанкНациональный флаг Украины и флаг Организации Североатлантического договора (НАТО)
Национальный флаг Украины и флаг Организации Североатлантического договора (НАТО) - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / Михаил Маркив
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Национальный флаг Украины и флаг Организации Североатлантического договора (НАТО). Архивное фото
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ВАРШАВА, 26 мар - РИА Новости. Украина не получит приглашения стать членом НАТО в обозримом будущем, заявил журналистам министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.
"Мне кажется, что последняя встреча министров обороны стран НАТО ясно и выразительно показала, что НАТО хочет поддерживать Украину. Но я не думаю, чтобы кто-либо в обозримом будущем решил направить Украине приглашение (к членству в НАТО – ред.), если этого не сделано в Вашингтоне (на последнем саммите НАТО – ред.)", - сказал Косиняк-Камыш.
Глава Пентагона Пит Хегсет 12 февраля на открытии заседания контактной группы по оказанию помощи Украине заявил, что США не считают, что членство Украины в НАТО является реалистичным исходом дипломатического урегулирования конфликта с Россией.
В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что членство Украины в НАТО неприемлемо для России, простого отказа не принимать ее в альянс недостаточно. По словам Захаровой, в НАТО должны отказаться от своих обещаний по итогам Бухарестского саммита 2008 года, где Киеву гарантировали присоединение к альянсу в будущем, иначе, как подчеркнула официальный представитель МИД РФ, "эта проблема продолжит отравлять атмосферу на европейском континенте".
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В миреУкраинаРоссияПольшаВладислав Косиняк-КамышМария ЗахароваПит ХегсетНАТОМинистерство обороны США
 
 
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