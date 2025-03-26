https://ria.ru/20250326/ukraina-2007355665.html

Зеленский не обладает реальной властью на Украине, заявил Медведчук

Зеленский не обладает реальной властью на Украине, заявил Медведчук - РИА Новости, 26.03.2025

Зеленский не обладает реальной властью на Украине, заявил Медведчук

Реальная власть на Украине после государственного переворота в 2014 году перешла в руки неонацистов, говорится в заявлении, которое сделал экс-лидер запрещенной РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T09:47:00+03:00

2025-03-26T09:47:00+03:00

2025-03-26T09:49:00+03:00

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МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Реальная власть на Украине после государственного переворота в 2014 году перешла в руки неонацистов, говорится в заявлении, которое сделал экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. "Президент США до сих пор не понял, что есть Владимир Путин, который является реальной властью в России, договороспособен и предсказуем, а есть Зеленский, который не просто нелегитимный президент, но и не обладает реальной властью в стране. Этот политический клоун никогда ее и не имел, поскольку все сдал нацистам и британским спецслужбам, и ни те, ни другие ни в каком прекращении огня, а тем более в мире, не заинтересованы. Даже если бы Зеленский захотел установить режим прекращения огня и начать переговоры, у него на их реализацию просто нет власти", - говорится в заявлении Медведчука, опубликованном на сайте движения "Другая Украина". По его словам, Зеленский и его приспешники отлично наладили коррупционные схемы, в том числе на иностранной помощи, но это не является реальной властью, потому что грабить страну и управлять – совершенно разные вещи. Как отмечает Медведчук, в ответ на Парижские договоренности в декабре 2019 года о неукоснительном выполнении Минских соглашений, подписанные с президентами РФ и Франции, а также канцлером Германии, неонацисты атаковали офис Зеленского в Киеве, подожгли его и зарисовали свастиками. После чего Зеленский отказался их выполнять. Его страх перед нацистами оказался больше, чем необходимость выполнения международных обязательств. "Уже тогда было понятно, что Зеленский реальной властью в стране не обладает и никаких договоров выполнять не в состоянии, если это противоречит нацистской идеологии", - добавляет политик. "В Киеве 31 августа 2015 года неонацисты пришли под стены Верховной рады и силой сорвали принятие законов, предусмотренных Минскими соглашениями. Неонацисты вели себя как хозяева страны, избивали солдат нацгвардии и срочников, в их строй была кинута граната, четыре человека погибло. Все это происходило в центре города под камерами, но никто наказан не был. Власть попятилась назад. Украинскую государственность унизили, поставили перед нацистами на колени", - отметил Медведчук. Он заявляет, что Зеленскому уже с первых дней правления нужно было провести денацификацию страны, и только в этом случае он получил бы реальную власть. Но он предпочел быть "вороватой дрессированной обезьяной в кровавом цирке военного конфликта". При этом, провести денацификацию на Украине с момента избрания Зеленского было бы очень непросто, на это нужна была воля и исполнительная команда. У него никогда не было ни того, ни другого. Нацисты, продолжает председатель совета движения, нужны были коллективному Западу вовсе не как военные, а как загонщики остального народа, как стада на бойню. И Зеленский сдал им государство, народ, будущее страны. Но нацисты, которым была сдана страна, тоже расходный материал, который прикрывает интересы реакционных сил на Западе. "Зеленский, конечно, активно зачищает политическое поле Украины. Но проблема в том, что он зачищает его не от нацистов, а с помощью нацистов. Зеленский активно копает себе политическую могилу, поскольку эта зачистка оставляет его один на один с нацистами, остальных просто истребили, запугали, посадили и выдворили из страны. Но недовольных стало не меньше, а больше, поэтому режим думает, как активно защищаться от народа", - заявил Медведчук. По его утверждению, не стоит думать, что если Зеленский начнет делать шаги к миру, то простые украинцы настолько захотят продолжения конфликта, что будут снова штурмовать его офис. Простые украинцы уже давно вне политической игры, а вот те, кто зарабатывает на крови и страданиях народа, к офису придут, и никакой слезоточивый газ Зеленскому не поможет. Поэтому он покупает этот газ не для нацистов, а для тех, кто захочет выступить за мир. Эти придут без оружия. На этот случай и готовятся индульгенции на разгон безоружной толпы. "Зеленский может обещать США что угодно, но, если достигнутые договоренности будут расходиться с мнением неонацистов на Украине, они будут сорваны этими радикалами, поскольку реальной власти, которая бы противостояла им, в стране нет, а мирные договоренности реализовать некому… Трамп должен понять, что договорённости с украинской властью не могут быть реализованы в принципе, так как эта власть не обладает реальными полномочиями и возможностями для того, чтобы выполнять какие-либо договоренности, пока в стране господствуют банды неонацистов... Без полной денацификации Украины Зеленского, без полного уничтожения нацистской идеологии и избавления от тех, кто является ее носителями, никакие договоренности реализованы не будут, и альтернативы этому, к сожалению, нет", - подытожил политик.

https://ria.ru/20250325/ukraina-2007058656.html

https://ria.ru/20250324/zelenskiy-2006855785.html

https://ria.ru/20250322/ukraina-2006604024.html

https://ria.ru/20250323/peregovory-2006730129.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, сша, россия, виктор медведчук, владимир путин, оппозиционная платформа - за жизнь, верховная рада украины