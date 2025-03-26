https://ria.ru/20250326/ukraina-2007354228.html
В Кривом Роге повреждено промышленное предприятие
В Кривом Роге повреждено промышленное предприятие - РИА Новости, 26.03.2025
В Кривом Роге повреждено промышленное предприятие
Промышленное предприятие повреждено в Кривом Роге Днепропетровской области на Украине после взрывов, сообщил глава военной администрации города Александр... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T09:36:00+03:00
2025-03-26T09:36:00+03:00
2025-03-26T09:36:00+03:00
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МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Промышленное предприятие повреждено в Кривом Роге Днепропетровской области на Украине после взрывов, сообщил глава военной администрации города Александр Вилкул. Вилкул ночью сообщал, что в городе на фоне воздушной тревоги прогремели по меньшей мере 15 взрывов. После чего были зафиксированы значительные разрушения. "Повреждены складские помещения, промышленное предприятие… Возникшие пожары были потушены", - написал Вилкул в своем Telegram-канале. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев ранее в среду сообщал РИА Новости, что в Кривом Роге были нанесены удары по цехам с боекомплектами и военной техникой ВСУ.
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в мире, кривой рог, александр вилкул, сергей лебедев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кривой Рог, Александр Вилкул, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
В Кривом Роге повреждено промышленное предприятие
В Кривом Роге после взрывов повреждено промышленное предприятие