https://ria.ru/20250326/ukraina-2007354228.html

В Кривом Роге повреждено промышленное предприятие

В Кривом Роге повреждено промышленное предприятие - РИА Новости, 26.03.2025

В Кривом Роге повреждено промышленное предприятие

Промышленное предприятие повреждено в Кривом Роге Днепропетровской области на Украине после взрывов, сообщил глава военной администрации города Александр... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T09:36:00+03:00

2025-03-26T09:36:00+03:00

2025-03-26T09:36:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

кривой рог

александр вилкул

сергей лебедев

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Промышленное предприятие повреждено в Кривом Роге Днепропетровской области на Украине после взрывов, сообщил глава военной администрации города Александр Вилкул. Вилкул ночью сообщал, что в городе на фоне воздушной тревоги прогремели по меньшей мере 15 взрывов. После чего были зафиксированы значительные разрушения. "Повреждены складские помещения, промышленное предприятие… Возникшие пожары были потушены", - написал Вилкул в своем Telegram-канале. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев ранее в среду сообщал РИА Новости, что в Кривом Роге были нанесены удары по цехам с боекомплектами и военной техникой ВСУ.

https://ria.ru/20250326/vzryvy-2007342965.html

кривой рог

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в мире, кривой рог, александр вилкул, сергей лебедев, вооруженные силы украины