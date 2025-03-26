Рейтинг@Mail.ru
В Кривом Роге повреждено промышленное предприятие - РИА Новости, 26.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:36 26.03.2025
https://ria.ru/20250326/ukraina-2007354228.html
В Кривом Роге повреждено промышленное предприятие
В Кривом Роге повреждено промышленное предприятие - РИА Новости, 26.03.2025
В Кривом Роге повреждено промышленное предприятие
Промышленное предприятие повреждено в Кривом Роге Днепропетровской области на Украине после взрывов, сообщил глава военной администрации города Александр... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T09:36:00+03:00
2025-03-26T09:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
кривой рог
александр вилкул
сергей лебедев
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968483762_0:135:1280:855_1920x0_80_0_0_09a02c345cc10c8ba706bf9fc14390f8.jpg
МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Промышленное предприятие повреждено в Кривом Роге Днепропетровской области на Украине после взрывов, сообщил глава военной администрации города Александр Вилкул. Вилкул ночью сообщал, что в городе на фоне воздушной тревоги прогремели по меньшей мере 15 взрывов. После чего были зафиксированы значительные разрушения. "Повреждены складские помещения, промышленное предприятие… Возникшие пожары были потушены", - написал Вилкул в своем Telegram-канале. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев ранее в среду сообщал РИА Новости, что в Кривом Роге были нанесены удары по цехам с боекомплектами и военной техникой ВСУ.
https://ria.ru/20250326/vzryvy-2007342965.html
кривой рог
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968483762_177:127:1147:855_1920x0_80_0_0_2c1ddb2c93e54309277f341dacc6f4db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, кривой рог, александр вилкул, сергей лебедев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кривой Рог, Александр Вилкул, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
В Кривом Роге повреждено промышленное предприятие

В Кривом Роге после взрывов повреждено промышленное предприятие

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные на месте пожара в Одесской области
Украинские пожарные на месте пожара в Одесской области - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные на месте пожара в Одесской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Промышленное предприятие повреждено в Кривом Роге Днепропетровской области на Украине после взрывов, сообщил глава военной администрации города Александр Вилкул.
Вилкул ночью сообщал, что в городе на фоне воздушной тревоги прогремели по меньшей мере 15 взрывов. После чего были зафиксированы значительные разрушения.
"Повреждены складские помещения, промышленное предприятие… Возникшие пожары были потушены", - написал Вилкул в своем Telegram-канале.
Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев ранее в среду сообщал РИА Новости, что в Кривом Роге были нанесены удары по цехам с боекомплектами и военной техникой ВСУ.
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
В Черкассах вновь прогремели взрывы
Вчера, 06:03
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКривой РогАлександр ВилкулСергей ЛебедевВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала