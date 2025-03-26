https://ria.ru/20250326/ukraina-2007352742.html
По тренировочным лагерям ВСУ в Черкасской области нанесли удары
По тренировочным лагерям ВСУ в Черкасской области нанесли удары - РИА Новости, 26.03.2025
По тренировочным лагерям ВСУ в Черкасской области нанесли удары
Удары нанесены, предположительно, по тренировочным лагерям ВСУ в Черкасской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T09:22:00+03:00
2025-03-26T09:22:00+03:00
2025-03-26T09:28:00+03:00
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ДОНЕЦК, 26 мар - РИА Новости. Удары нанесены, предположительно, по тренировочным лагерям ВСУ в Черкасской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."Черкассы... ударили по тренировочным лагерям", - отметил Лебедев.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, черкасская область, вооруженные силы украины, сергей лебедев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Черкасская область, Вооруженные силы Украины, Сергей Лебедев
По тренировочным лагерям ВСУ в Черкасской области нанесли удары
Лебедев: по тренировочным лагерям ВСУ в Черкасской области нанесли удары