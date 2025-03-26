https://ria.ru/20250326/ukraina-2007349068.html

Яковенко рассказал о значении вовлеченности США в экономику Украины

Яковенко рассказал о значении вовлеченности США в экономику Украины - РИА Новости, 26.03.2025

Яковенко рассказал о значении вовлеченности США в экономику Украины

Вовлеченность Вашингтона в украинскую экономику, включая энергетику, предоставит дополнительные гарантии безопасности Украине, выразил мнение в беседе с РИА... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T08:40:00+03:00

2025-03-26T08:40:00+03:00

2025-03-26T11:20:00+03:00

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Вовлеченность Вашингтона в украинскую экономику, включая энергетику, предоставит дополнительные гарантии безопасности Украине, выразил мнение в беседе с РИА Новости замгендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня", член президиума научно-экспертного совета Совбеза России, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко. "Что касается состояния российского общества, где на время СВО сходные настроения перешли в латентное состояние (или нашли свое выражение в явлении релокантов), то залогом их преодоления будет служить не только победа над Западом на Украине, но и неизбежная нормализация западного общества (она запущена революцией Трампа) с исчезновением фактора зависимости от западных оценок в части ложных ценностей и идей. СВО — как война Отечественная — стала критической частью пазла, который можно определить, как наш уход из либерально-глобалистской "Матрицы", в которую мы впали с перестройкой", - считает он. Яковенко отметил, что дополнительные гарантии Украине будет давать глубокая вовлеченность Вашингтона в украинскую экономику. "Сходная ситуация складывается в вопросе демилитаризации Украины, гарантии безопасности которой будут даны в мирном договоре, включая статус постоянного военно-политического нейтралитета. Куда больше? Конечно, дополнительные гарантии будет давать глубокая вовлеченность Вашингтона в украинскую экономику, включая энергетику, в рамках так называемой "транзакционной дипломатии" Трампа, которая начисто отрицает всякого рода идеологизированные схемы и ставит на их место суровую экономическую и инвестиционную реальность "простого продукта" Адама Смита и элементарной прибыли. Эта сверка с реальностью может стать наиболее действенным лекарством для Украины", - сказал Яковенко. По его мнению, именно условия мира должны послужить главным фактором перелома общественного сознания в Украине, которое долгое время и при активном содействии извне грубо искажалось псевдоисторической и откровенно расистской мифологией. "Как значительная часть общественного мнения Америки и других западных стран, так и население Украины стало жертвой официальной пропаганды. И теперь пришло время демонтировать эту реальность, что возможно только на путях признания фактов, включая коренные причины украинского кризиса, в том числе его геополитическую природу", - выразил уверенность он.

https://ria.ru/20250326/tramp-2007271889.html

https://ria.ru/20250326/politika-2007328731.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, россия, александр яковенко, сша