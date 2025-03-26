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ВСУ забрали на фронт половину заключенных колонии в Хмельницком - РИА Новости, 26.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:43 26.03.2025
https://ria.ru/20250326/ukraina-2007331160.html
ВСУ забрали на фронт половину заключенных колонии в Хмельницком
ВСУ забрали на фронт половину заключенных колонии в Хмельницком - РИА Новости, 26.03.2025
ВСУ забрали на фронт половину заключенных колонии в Хмельницком
ВСУ забрали на фронт половину заключенных колонии в Хмельницком, рассказал РИА Новости военнопленный Роман Заяц, который в 2020 году был осужден за кражу на... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T02:43:00+03:00
2025-03-26T02:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
хмельницкий (город)
запорожская область
украина
вооруженные силы украины
в мире
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ДОНЕЦК, 26 мар - РИА Новости. ВСУ забрали на фронт половину заключенных колонии в Хмельницком, рассказал РИА Новости военнопленный Роман Заяц, который в 2020 году был осужден за кражу на четыре года восемь месяцев. Роман отбывал наказание в в 55-й ИК в Запорожской области, после начала СВО его перевели в Хмельницкую исправительную колонию. По его словам, сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования - так на Украине называют военкоматы) начали вербовать заключенных у них в колонии весной 2024 года, приезжали военные с разных воинских частей в рабочие дни, через день. На вопрос "Сколько у вас человек в колонии было?" Заяц ответил: "Человек 600 было, человек 300 пошло (на фронт - ред.)".
https://ria.ru/20240817/plennyy-1966722043.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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хмельницкий (город), запорожская область, украина, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Хмельницкий (город), Запорожская область, Украина, Вооруженные силы Украины, В мире
ВСУ забрали на фронт половину заключенных колонии в Хмельницком

Пленный Заяц: ВСУ забрали на фронт половину заключенных колонии в Хмельницком

© AP Photo / Vadim GhirdaВоеннослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Военнослужащие ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 26 мар - РИА Новости. ВСУ забрали на фронт половину заключенных колонии в Хмельницком, рассказал РИА Новости военнопленный Роман Заяц, который в 2020 году был осужден за кражу на четыре года восемь месяцев.
Роман отбывал наказание в в 55-й ИК в Запорожской области, после начала СВО его перевели в Хмельницкую исправительную колонию.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
Пленный рассказал, чем украинских заключенных заманивают в ряды ВСУ
17 августа 2024, 04:33
По его словам, сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования - так на Украине называют военкоматы) начали вербовать заключенных у них в колонии весной 2024 года, приезжали военные с разных воинских частей в рабочие дни, через день. На вопрос "Сколько у вас человек в колонии было?" Заяц ответил: "Человек 600 было, человек 300 пошло (на фронт - ред.)".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХмельницкий (город)Запорожская областьУкраинаВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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