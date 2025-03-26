https://ria.ru/20250326/ukraina-2007323851.html

Спецпосланник Трампа напомнил, что у Украины не было своего ядерного оружия

Спецпосланник Трампа напомнил, что у Украины не было своего ядерного оружия - РИА Новости, 26.03.2025

Спецпосланник Трампа напомнил, что у Украины не было своего ядерного оружия

Специальный посланник президента США по особым поручениям Ричард Гренелл в социальной сети Х назвал "неудобным фактом" то, что переданное Украиной ядерное... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T00:50:00+03:00

2025-03-26T00:50:00+03:00

2025-03-26T00:50:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 26 мар - РИА Новости. Специальный посланник президента США по особым поручениям Ричард Гренелл в социальной сети Х назвал "неудобным фактом" то, что переданное Украиной ядерное оружие в рамках Будапештского меморандума ей не принадлежало, а являлось собственностью России. "Давайте проясним ситуацию с Будапештским меморандумом: ядерное оружие принадлежало России и было остатками. Украина вернула обратно России ядерное оружие. Оно не принадлежало Украине. Это неудобный факт", - написал он. В феврале бывший глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина потеряла шанс иметь ядерное оружие в 1994 году при подписании Будапештского меморандума, а если сейчас Киев пойдет на его создание, то потеряет партнеров и поставки оружия. Ранее Владимир Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану заявил, что процесс вступления Украины в НАТО может занять годы и десятилетия, и для обеспечения безопасности Запад должен предоставить Киеву ядерное оружие. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что слова Зеленского о необходимости передать Украине ядерное оружие выдают в нем маньяка, который рассматривает планету как объект своих больных фантазий. В 2024 году издание New York Times сообщало, что некоторые американские и европейские чиновники якобы предлагают вернуть на Украину ядерное оружие. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что рассуждения о возможности размещения на Украине ядерного оружия безответственны, это говорят те, кто плохо понимает реальность. Позднее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил РИА Новости, что передача Киеву ядерного оружия стала бы крупнейшим шагом к совершенно неконтролируемому разрастанию конфликта.

https://ria.ru/20250204/zakharova-1997399314.html

https://ria.ru/20250209/ukraina-1998264153.html

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Дарья Буймова

в мире, киев, владимир зеленский, ричард гренелл, дмитрий кулеба, украина