На Ставрополье вынесли приговор женщине, зарезавшей двух человек
На Ставрополье зарезавшая двух собутыльников женщина получила 15 лет колонии
Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 26 мар - РИА Новости. Суд в Ставропольском крае приговорил к 15 годам женщину, которая нанесла более 45 ножевых ранений спящему мужчине и его сожительнице, после чего уснула на месте преступления, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.
Суд установил, что женщина выпивала в компании своей знакомой и ее сожителя. Во время застолья между обвиняемой и мужчиной возник конфликт, в результате которого он причинил ей телесные повреждения. Она дождалась, пока обидчик уснет, и нанесла ему около 28 ударов ножом. Свидетелем происходящего стала сожительница мужчины, после чего обвиняемая убила и ее, нанеся женщине 30 ударов ножом. После жестокой расправы обвиняемая уснула на месте убийства, где ее и обнаружили полицейские.
"Прокуратурой Ставропольского края поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 62-летней местной жительницы. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц)... Суд назначил ей наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", – говорится в сообщении.
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