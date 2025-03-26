https://ria.ru/20250326/ubiystvo-2007470881.html

На Ставрополье вынесли приговор женщине, зарезавшей двух человек

На Ставрополье вынесли приговор женщине, зарезавшей двух человек - РИА Новости, 26.03.2025

На Ставрополье вынесли приговор женщине, зарезавшей двух человек

Суд в Ставропольском крае приговорил к 15 годам женщину, которая нанесла более 45 ножевых ранений спящему мужчине и его сожительнице, после чего уснула на месте РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T15:38:00+03:00

2025-03-26T15:38:00+03:00

2025-03-26T15:38:00+03:00

происшествия

ставропольский край

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145704_0:140:3072:1868_1920x0_80_0_0_f7b61d1cefe3fa0fde80cc2b44bc93ee.jpg

ПЯТИГОРСК, 26 мар - РИА Новости. Суд в Ставропольском крае приговорил к 15 годам женщину, которая нанесла более 45 ножевых ранений спящему мужчине и его сожительнице, после чего уснула на месте преступления, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры. Суд установил, что женщина выпивала в компании своей знакомой и ее сожителя. Во время застолья между обвиняемой и мужчиной возник конфликт, в результате которого он причинил ей телесные повреждения. Она дождалась, пока обидчик уснет, и нанесла ему около 28 ударов ножом. Свидетелем происходящего стала сожительница мужчины, после чего обвиняемая убила и ее, нанеся женщине 30 ударов ножом. После жестокой расправы обвиняемая уснула на месте убийства, где ее и обнаружили полицейские. "Прокуратурой Ставропольского края поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 62-летней местной жительницы. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц)... Суд назначил ей наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", – говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241209/ubiystvo-1988118175.html

ставропольский край

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ставропольский край, россия