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На Ставрополье вынесли приговор женщине, зарезавшей двух человек - РИА Новости, 26.03.2025
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15:38 26.03.2025
https://ria.ru/20250326/ubiystvo-2007470881.html
На Ставрополье вынесли приговор женщине, зарезавшей двух человек
На Ставрополье вынесли приговор женщине, зарезавшей двух человек - РИА Новости, 26.03.2025
На Ставрополье вынесли приговор женщине, зарезавшей двух человек
Суд в Ставропольском крае приговорил к 15 годам женщину, которая нанесла более 45 ножевых ранений спящему мужчине и его сожительнице, после чего уснула на месте РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T15:38:00+03:00
2025-03-26T15:38:00+03:00
происшествия
ставропольский край
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ПЯТИГОРСК, 26 мар - РИА Новости. Суд в Ставропольском крае приговорил к 15 годам женщину, которая нанесла более 45 ножевых ранений спящему мужчине и его сожительнице, после чего уснула на месте преступления, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры. Суд установил, что женщина выпивала в компании своей знакомой и ее сожителя. Во время застолья между обвиняемой и мужчиной возник конфликт, в результате которого он причинил ей телесные повреждения. Она дождалась, пока обидчик уснет, и нанесла ему около 28 ударов ножом. Свидетелем происходящего стала сожительница мужчины, после чего обвиняемая убила и ее, нанеся женщине 30 ударов ножом. После жестокой расправы обвиняемая уснула на месте убийства, где ее и обнаружили полицейские. "Прокуратурой Ставропольского края поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 62-летней местной жительницы. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц)... Суд назначил ей наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", – говорится в сообщении.
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происшествия, ставропольский край, россия
Происшествия, Ставропольский край, Россия
На Ставрополье вынесли приговор женщине, зарезавшей двух человек

На Ставрополье зарезавшая двух собутыльников женщина получила 15 лет колонии

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
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Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 26 мар - РИА Новости. Суд в Ставропольском крае приговорил к 15 годам женщину, которая нанесла более 45 ножевых ранений спящему мужчине и его сожительнице, после чего уснула на месте преступления, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.
Суд установил, что женщина выпивала в компании своей знакомой и ее сожителя. Во время застолья между обвиняемой и мужчиной возник конфликт, в результате которого он причинил ей телесные повреждения. Она дождалась, пока обидчик уснет, и нанесла ему около 28 ударов ножом. Свидетелем происходящего стала сожительница мужчины, после чего обвиняемая убила и ее, нанеся женщине 30 ударов ножом. После жестокой расправы обвиняемая уснула на месте убийства, где ее и обнаружили полицейские.
"Прокуратурой Ставропольского края поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 62-летней местной жительницы. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц)... Суд назначил ей наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", – говорится в сообщении.
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