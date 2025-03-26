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Источник: ситуация с протестами в Турции не затронула туристов - РИА Новости, 26.03.2025
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09:04 26.03.2025 (обновлено: 09:05 26.03.2025)
https://ria.ru/20250326/turtsiya-2007350721.html
Источник: ситуация с протестами в Турции не затронула туристов
Источник: ситуация с протестами в Турции не затронула туристов - РИА Новости, 26.03.2025
Источник: ситуация с протестами в Турции не затронула туристов
Ситуация в Турции на фоне акций протеста находится под пристальным контролем властей республики, она не затронула туристов, в частности российских, жалоб от... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T09:04:00+03:00
2025-03-26T09:05:00+03:00
турция
стамбул
анкара (провинция)
экрем имамоглу
в мире
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АНКАРА, 26 мар – РИА Новости. Ситуация в Турции на фоне акций протеста находится под пристальным контролем властей республики, она не затронула туристов, в частности российских, жалоб от туристических агентств нет, сообщил РИА Новости высокопоставленный источник в администрации президента Турции. Протестные акции в поддержку арестованного мэра Стамбула, члена оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Экрема Имамоглу продолжаются с прошлой недели в Анкаре, Стамбуле, Измире и ряде других городов Турции. По данным СМИ, суд 23 марта вынес решение об аресте подозреваемого в коррупции Имамоглу. Вместе с ним арестован ряд высших чиновников мэрии, всего по делу проходят более 90 человек. "Ситуация находится под полным контролем властей, правоохранительных органов, которые, необходимо заметить, действуют очень терпеливо (в ответ – ред.) на провокации. В республике нет проблем с безопасностью туристов, в том числе российских, о которых вы спросили. Должен отметить, что соответствующие официальные ведомства страны регулярно интересуются у турагентств наличием какой-то ситуации, которая могла бы побеспокоить туристов во время отдыха в нашей прекрасной стране. До сих пор не получали жалоб", - отметил собеседник, поинтересовавшись есть ли какие-то подобные жалобы со стороны журналистов.
https://ria.ru/20250325/turtsiya-2007080933.html
турция
стамбул
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турция, стамбул, анкара (провинция), экрем имамоглу, в мире
Турция, Стамбул, Анкара (провинция), Экрем Имамоглу, В мире
Источник: ситуация с протестами в Турции не затронула туристов

В Турции заявили, что ситуация с протестами не затронула российских туристов

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПротесты в связи с задержанием мэра Стамбула Имамоглу
Протесты в связи с задержанием мэра Стамбула Имамоглу - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Протесты в связи с задержанием мэра Стамбула Имамоглу
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АНКАРА, 26 мар – РИА Новости. Ситуация в Турции на фоне акций протеста находится под пристальным контролем властей республики, она не затронула туристов, в частности российских, жалоб от туристических агентств нет, сообщил РИА Новости высокопоставленный источник в администрации президента Турции.
Протестные акции в поддержку арестованного мэра Стамбула, члена оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Экрема Имамоглу продолжаются с прошлой недели в Анкаре, Стамбуле, Измире и ряде других городов Турции. По данным СМИ, суд 23 марта вынес решение об аресте подозреваемого в коррупции Имамоглу. Вместе с ним арестован ряд высших чиновников мэрии, всего по делу проходят более 90 человек.
"Ситуация находится под полным контролем властей, правоохранительных органов, которые, необходимо заметить, действуют очень терпеливо (в ответ – ред.) на провокации. В республике нет проблем с безопасностью туристов, в том числе российских, о которых вы спросили. Должен отметить, что соответствующие официальные ведомства страны регулярно интересуются у турагентств наличием какой-то ситуации, которая могла бы побеспокоить туристов во время отдыха в нашей прекрасной стране. До сих пор не получали жалоб", - отметил собеседник, поинтересовавшись есть ли какие-то подобные жалобы со стороны журналистов.
Акция протеста в Стамбуле после задержания мэра Экрема Имамоглу - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
Турецкая оппозиция призвала к бойкоту некоторых брендов
25 марта, 01:32
 
ТурцияСтамбулАнкара (провинция)Экрем ИмамоглуВ мире
 
 
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