https://ria.ru/20250326/turtsiya-2007350721.html

Источник: ситуация с протестами в Турции не затронула туристов

Источник: ситуация с протестами в Турции не затронула туристов - РИА Новости, 26.03.2025

Источник: ситуация с протестами в Турции не затронула туристов

Ситуация в Турции на фоне акций протеста находится под пристальным контролем властей республики, она не затронула туристов, в частности российских, жалоб от... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T09:04:00+03:00

2025-03-26T09:04:00+03:00

2025-03-26T09:05:00+03:00

турция

стамбул

анкара (провинция)

экрем имамоглу

в мире

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АНКАРА, 26 мар – РИА Новости. Ситуация в Турции на фоне акций протеста находится под пристальным контролем властей республики, она не затронула туристов, в частности российских, жалоб от туристических агентств нет, сообщил РИА Новости высокопоставленный источник в администрации президента Турции. Протестные акции в поддержку арестованного мэра Стамбула, члена оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Экрема Имамоглу продолжаются с прошлой недели в Анкаре, Стамбуле, Измире и ряде других городов Турции. По данным СМИ, суд 23 марта вынес решение об аресте подозреваемого в коррупции Имамоглу. Вместе с ним арестован ряд высших чиновников мэрии, всего по делу проходят более 90 человек. "Ситуация находится под полным контролем властей, правоохранительных органов, которые, необходимо заметить, действуют очень терпеливо (в ответ – ред.) на провокации. В республике нет проблем с безопасностью туристов, в том числе российских, о которых вы спросили. Должен отметить, что соответствующие официальные ведомства страны регулярно интересуются у турагентств наличием какой-то ситуации, которая могла бы побеспокоить туристов во время отдыха в нашей прекрасной стране. До сих пор не получали жалоб", - отметил собеседник, поинтересовавшись есть ли какие-то подобные жалобы со стороны журналистов.

https://ria.ru/20250325/turtsiya-2007080933.html

турция

стамбул

анкара (провинция)

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турция, стамбул, анкара (провинция), экрем имамоглу, в мире