Турция строго применяет Конвенцию Монтре, сообщил источник
Турция продолжает применять Конвенцию Монтре. несмотря на давление
© AP PhotoКорабль ВМФ России в проливе Босфор, Турция
© AP Photo
Корабль ВМФ России в проливе Босфор, Турция. Архивное фото
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АНКАРА, 26 мар – РИА Новости. Турция продолжает строгое применение Конвенции Монтрё по недопуску военных кораблей в турецкие проливы, несмотря на давление ряда сил, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что на переговорах делегаций РФ и США в Эр-Рияде в понедельник обсуждались вопросы безопасного судоходства на Черном море. Согласно заявлению Белого дома, Москва и Вашингтон договорились обеспечить безопасное судоходство и исключить применение силы в Черном море.
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"Мы строго, ответственно, беспристрастно и бескомпромиссно следуем Конвенции Монтрё, благодаря применению которой мы добились стабильности в Черном море", - сообщил собеседник агентства.
На вопрос о наличии давления на Анкару по этому вопросу источник отметил, что такие попытки имеют место быть.
"Несмотря на эти попытки, мы продолжаем твердо придерживаться нашей позиции", - сказал он.
Турция с начала специальной военной операции на Украине воспользовалась полномочиями, данными ей конвенцией Монтрё, и запретила проход военных кораблей через свои проливы. Минобороны Турции неоднократно заявляло, что считает применение турецкой стороной конвенции Монтрё правильным решением, которое обеспечивает стабильность в проливах.
Конвенцию Монтрё приняли в 1936 году. Она сохраняет за торговыми судами свободу передвижения через проливы в мирное и военное время, но устанавливает различные режимы плавания. При этом документ ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств тремя неделями. В чрезвычайных ситуациях Турция может запретить или ограничить проход военных через Босфор и Дарданеллы. Согласно договору, Анкара имеет право взимать плату за маяки, эвакуацию и медицинское обслуживание с судов, проходящих через проливы.
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