https://ria.ru/20250326/turtsija-2007341592.html

Турция строго применяет Конвенцию Монтре, сообщил источник

Турция строго применяет Конвенцию Монтре, сообщил источник - РИА Новости, 26.03.2025

Турция строго применяет Конвенцию Монтре, сообщил источник

Турция продолжает строгое применение Конвенции Монтрё по недопуску военных кораблей в турецкие проливы, несмотря на давление ряда сил, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T05:41:00+03:00

2025-03-26T05:41:00+03:00

2025-03-26T05:42:00+03:00

в мире

турция

анкара (провинция)

черное море

сергей лавров

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149441/46/1494414690_0:219:2000:1344_1920x0_80_0_0_c1e94b0671c7ac47aa46bf04f5e4fb94.jpg

АНКАРА, 26 мар – РИА Новости. Турция продолжает строгое применение Конвенции Монтрё по недопуску военных кораблей в турецкие проливы, несмотря на давление ряда сил, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре. Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что на переговорах делегаций РФ и США в Эр-Рияде в понедельник обсуждались вопросы безопасного судоходства на Черном море. Согласно заявлению Белого дома, Москва и Вашингтон договорились обеспечить безопасное судоходство и исключить применение силы в Черном море. "Мы строго, ответственно, беспристрастно и бескомпромиссно следуем Конвенции Монтрё, благодаря применению которой мы добились стабильности в Черном море", - сообщил собеседник агентства. На вопрос о наличии давления на Анкару по этому вопросу источник отметил, что такие попытки имеют место быть. "Несмотря на эти попытки, мы продолжаем твердо придерживаться нашей позиции", - сказал он. Турция с начала специальной военной операции на Украине воспользовалась полномочиями, данными ей конвенцией Монтрё, и запретила проход военных кораблей через свои проливы. Минобороны Турции неоднократно заявляло, что считает применение турецкой стороной конвенции Монтрё правильным решением, которое обеспечивает стабильность в проливах. Конвенцию Монтрё приняли в 1936 году. Она сохраняет за торговыми судами свободу передвижения через проливы в мирное и военное время, но устанавливает различные режимы плавания. При этом документ ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств тремя неделями. В чрезвычайных ситуациях Турция может запретить или ограничить проход военных через Босфор и Дарданеллы. Согласно договору, Анкара имеет право взимать плату за маяки, эвакуацию и медицинское обслуживание с судов, проходящих через проливы.

https://ria.ru/20240727/konventsiya-1962321799.html

https://ria.ru/20241125/turtsiya-1985494047.html

турция

анкара (провинция)

черное море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, турция, анкара (провинция), черное море, сергей лавров