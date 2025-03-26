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Турция строго применяет Конвенцию Монтре, сообщил источник - РИА Новости, 26.03.2025
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05:41 26.03.2025 (обновлено: 05:42 26.03.2025)
https://ria.ru/20250326/turtsija-2007341592.html
Турция строго применяет Конвенцию Монтре, сообщил источник
Турция строго применяет Конвенцию Монтре, сообщил источник - РИА Новости, 26.03.2025
Турция строго применяет Конвенцию Монтре, сообщил источник
Турция продолжает строгое применение Конвенции Монтрё по недопуску военных кораблей в турецкие проливы, несмотря на давление ряда сил, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T05:41:00+03:00
2025-03-26T05:42:00+03:00
в мире
турция
анкара (провинция)
черное море
сергей лавров
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АНКАРА, 26 мар – РИА Новости. Турция продолжает строгое применение Конвенции Монтрё по недопуску военных кораблей в турецкие проливы, несмотря на давление ряда сил, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре. Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что на переговорах делегаций РФ и США в Эр-Рияде в понедельник обсуждались вопросы безопасного судоходства на Черном море. Согласно заявлению Белого дома, Москва и Вашингтон договорились обеспечить безопасное судоходство и исключить применение силы в Черном море. "Мы строго, ответственно, беспристрастно и бескомпромиссно следуем Конвенции Монтрё, благодаря применению которой мы добились стабильности в Черном море", - сообщил собеседник агентства. На вопрос о наличии давления на Анкару по этому вопросу источник отметил, что такие попытки имеют место быть. "Несмотря на эти попытки, мы продолжаем твердо придерживаться нашей позиции", - сказал он. Турция с начала специальной военной операции на Украине воспользовалась полномочиями, данными ей конвенцией Монтрё, и запретила проход военных кораблей через свои проливы. Минобороны Турции неоднократно заявляло, что считает применение турецкой стороной конвенции Монтрё правильным решением, которое обеспечивает стабильность в проливах. Конвенцию Монтрё приняли в 1936 году. Она сохраняет за торговыми судами свободу передвижения через проливы в мирное и военное время, но устанавливает различные режимы плавания. При этом документ ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств тремя неделями. В чрезвычайных ситуациях Турция может запретить или ограничить проход военных через Босфор и Дарданеллы. Согласно договору, Анкара имеет право взимать плату за маяки, эвакуацию и медицинское обслуживание с судов, проходящих через проливы.
https://ria.ru/20240727/konventsiya-1962321799.html
https://ria.ru/20241125/turtsiya-1985494047.html
турция
анкара (провинция)
черное море
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в мире, турция, анкара (провинция), черное море, сергей лавров
В мире, Турция, Анкара (провинция), Черное море, Сергей Лавров
Турция строго применяет Конвенцию Монтре, сообщил источник

Турция продолжает применять Конвенцию Монтре. несмотря на давление

© AP PhotoКорабль ВМФ России в проливе Босфор, Турция
Корабль ВМФ России в проливе Босфор, Турция - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© AP Photo
Корабль ВМФ России в проливе Босфор, Турция. Архивное фото
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АНКАРА, 26 мар – РИА Новости. Турция продолжает строгое применение Конвенции Монтрё по недопуску военных кораблей в турецкие проливы, несмотря на давление ряда сил, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что на переговорах делегаций РФ и США в Эр-Рияде в понедельник обсуждались вопросы безопасного судоходства на Черном море. Согласно заявлению Белого дома, Москва и Вашингтон договорились обеспечить безопасное судоходство и исключить применение силы в Черном море.
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"Мы строго, ответственно, беспристрастно и бескомпромиссно следуем Конвенции Монтрё, благодаря применению которой мы добились стабильности в Черном море", - сообщил собеседник агентства.
На вопрос о наличии давления на Анкару по этому вопросу источник отметил, что такие попытки имеют место быть.
"Несмотря на эти попытки, мы продолжаем твердо придерживаться нашей позиции", - сказал он.
Турция с начала специальной военной операции на Украине воспользовалась полномочиями, данными ей конвенцией Монтрё, и запретила проход военных кораблей через свои проливы. Минобороны Турции неоднократно заявляло, что считает применение турецкой стороной конвенции Монтрё правильным решением, которое обеспечивает стабильность в проливах.
Конвенцию Монтрё приняли в 1936 году. Она сохраняет за торговыми судами свободу передвижения через проливы в мирное и военное время, но устанавливает различные режимы плавания. При этом документ ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств тремя неделями. В чрезвычайных ситуациях Турция может запретить или ограничить проход военных через Босфор и Дарданеллы. Согласно договору, Анкара имеет право взимать плату за маяки, эвакуацию и медицинское обслуживание с судов, проходящих через проливы.
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