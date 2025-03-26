https://ria.ru/20250326/turpotok-2007430451.html

Мишустин рассказал о росте внутреннего туризма

Мишустин рассказал о росте внутреннего туризма - РИА Новости, 26.03.2025

Мишустин рассказал о росте внутреннего туризма

Турпоток по России по итогам прошлого года вырос более чем на 10%, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, представляя в Госдуме отчёт о работе... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T13:35:00+03:00

2025-03-26T13:35:00+03:00

2025-03-26T13:35:00+03:00

туризм

россия

калининград

владивосток

михаил мишустин

дмитрий чернышенко

госдума рф

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Турпоток по России по итогам прошлого года вырос более чем на 10%, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, представляя в Госдуме отчёт о работе правительства. "По итогам прошлого года рост количества туристических поездок по стране еще превысил 10%. Но главное, что мы обеспечили нашим людям, нашим гражданам возможность больше путешествовать по своей стране, по России. Абсолютно уверен, что с каждым годом число тех, кто захочет лучше познакомиться с нашими регионами, будет только увеличиваться. Ну и в том числе благодаря частной инициативе... Отдельная роль здесь отводится небольшим компаниям, малому бизнесу и среднему, как в туризме, так и в других отраслях", - сказал Мишустин. Он отметил, что в результате мероприятий нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" в 2024 году создавались современные средства размещения – отели, глэмпинги и кэмпинги – от Калининграда до Владивостока. "Выделяли федеральные средства на возведение модульных отелей, на строительство гостиниц выдавали, соответственно, льготные кредиты, что даст свыше 50 тысяч новых номеров. Ну и ждем, конечно, от инвесторов активной реализации обещанных в том числе проектов", - добавил премьер-министр. Мишустин также сообщил, что в прошлом году были разработаны планы развития для курортных территорий Северного Кавказа – Домбая и Архыза. "Их выполнение расширит возможности для комфортного отдыха зимой и летом. Ну и путешественники станут прилетать в аэропорт, который будет построен в Карачаево-Черкесской Республике", - подчеркнул премьер-министр. В начале февраля прошлого года вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщал, что туристический поток по России по итогам 2023 года составил 78 миллионов поездок, что на 20% выше показателей годом ранее.

https://ria.ru/20250108/turizm-1992795871.html

https://ria.ru/20250326/otchety-2007353478.html

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Ольга Фомченкова

россия, калининград, владивосток, михаил мишустин, дмитрий чернышенко, госдума рф