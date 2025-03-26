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Посольство России оценило состояние задержанных в Тунисе граждан - РИА Новости, 26.03.2025
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20:22 26.03.2025
https://ria.ru/20250326/tunis-2007566995.html
Посольство России оценило состояние задержанных в Тунисе граждан
Посольство России оценило состояние задержанных в Тунисе граждан - РИА Новости, 26.03.2025
Посольство России оценило состояние задержанных в Тунисе граждан
Самочувствие задержанных в Тунисе 11 россиян – удовлетворительное, жалоб на условия содержания высказано не было, им предоставлены услуги адвоката и... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T20:22:00+03:00
2025-03-26T20:22:00+03:00
в мире
тунис (страна)
россия
алжир (провинция)
каис саид
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КАИР, 26 мар - РИА Новости. Самочувствие задержанных в Тунисе 11 россиян – удовлетворительное, жалоб на условия содержания высказано не было, им предоставлены услуги адвоката и переводчика, заявили РИА Новости в посольстве РФ в Тунисе. "Посольство России в Тунисе продолжает поддерживать постоянный рабочий контакт с органами следствия консульской службой местного внешнеполитического ведомства по делу 11 россиян, задержанных в середине ноября прошлого года местными правоохранительными органами", - говорится в заявлении посольства. Дипмиссия подчеркнула, что сотрудники посольства посетили всех подследственных и убедились в соблюдении местной стороной их законных прав и недопущении каких-либо дискриминационных проявлений в местах их содержания. "Самочувствие российских граждан удовлетворительное, каких-либо жалоб на условия содержания высказано не было. Им предоставлены услуги адвоката и переводчика", - отметило посольство. В конце января российское посольство в Тунисе сообщало, что задержанные россияне находятся в пяти пенитенциарных учреждениях страны. Трое из них содержатся в тюрьме Морнагия, двое – в Белли, трое – в Бордж Аль-Амри, двое – в Удне, одна гражданка России находится в женской тюрьме Манубы. Сотрудники консульского отдела посольства ранее посетили всех задержанных. Диппредставительство также заверяло, что самочувствие россиян удовлетворительное, жалоб на условия содержания и нарушения их прав со стороны администрации тюрем не поступало. Задержанным предоставлены услуги адвоката и переводчика. Ранее стало известно, что 11 российских туристов отправились в поселение Хайдра, расположенное недалеко от границы с Алжиром, чтобы посетить античные памятники. В ноябре они перестали выходить на связь, позднее выяснилось, что были задержаны местными властями. Причина задержания официально не озвучена, однако, по данным посольства, их подозревают в причастности к террористической деятельности. При этом обвинения россиянам пока не предъявлены. Родственники и близкие задержанных обратились к президенту Туниса Каису Саиду с просьбой об их освобождении. В декабре на сайте Change.org была опубликована соответствующая петиция. Позже, 11 января, невеста одного из задержанных также направила отдельное обращение к Саиду через Высший комитет по правам человека и основным свободам (CSDHLF).
https://ria.ru/20250129/tunis-1996018263.html
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в мире, тунис (страна), россия, алжир (провинция), каис саид
В мире, Тунис (страна), Россия, Алжир (провинция), Каис Саид
Посольство России оценило состояние задержанных в Тунисе граждан

Посольство РФ: состояние задержанных в Тунисе россиян удовлетворительное

© Фото : посольство Российской Федерации в Тунисской РеспубликеЗдание посольства Российской Федерации в Тунисской Республике
Здание посольства Российской Федерации в Тунисской Республике - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© Фото : посольство Российской Федерации в Тунисской Республике
Здание посольства Российской Федерации в Тунисской Республике. Архивное фото
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КАИР, 26 мар - РИА Новости. Самочувствие задержанных в Тунисе 11 россиян – удовлетворительное, жалоб на условия содержания высказано не было, им предоставлены услуги адвоката и переводчика, заявили РИА Новости в посольстве РФ в Тунисе.
"Посольство России в Тунисе продолжает поддерживать постоянный рабочий контакт с органами следствия консульской службой местного внешнеполитического ведомства по делу 11 россиян, задержанных в середине ноября прошлого года местными правоохранительными органами", - говорится в заявлении посольства.
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29 января, 00:48
Дипмиссия подчеркнула, что сотрудники посольства посетили всех подследственных и убедились в соблюдении местной стороной их законных прав и недопущении каких-либо дискриминационных проявлений в местах их содержания.
"Самочувствие российских граждан удовлетворительное, каких-либо жалоб на условия содержания высказано не было. Им предоставлены услуги адвоката и переводчика", - отметило посольство.
В конце января российское посольство в Тунисе сообщало, что задержанные россияне находятся в пяти пенитенциарных учреждениях страны. Трое из них содержатся в тюрьме Морнагия, двое – в Белли, трое – в Бордж Аль-Амри, двое – в Удне, одна гражданка России находится в женской тюрьме Манубы. Сотрудники консульского отдела посольства ранее посетили всех задержанных.
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30 января, 14:18
Диппредставительство также заверяло, что самочувствие россиян удовлетворительное, жалоб на условия содержания и нарушения их прав со стороны администрации тюрем не поступало. Задержанным предоставлены услуги адвоката и переводчика.
Ранее стало известно, что 11 российских туристов отправились в поселение Хайдра, расположенное недалеко от границы с Алжиром, чтобы посетить античные памятники. В ноябре они перестали выходить на связь, позднее выяснилось, что были задержаны местными властями. Причина задержания официально не озвучена, однако, по данным посольства, их подозревают в причастности к террористической деятельности. При этом обвинения россиянам пока не предъявлены.
Родственники и близкие задержанных обратились к президенту Туниса Каису Саиду с просьбой об их освобождении. В декабре на сайте Change.org была опубликована соответствующая петиция. Позже, 11 января, невеста одного из задержанных также направила отдельное обращение к Саиду через Высший комитет по правам человека и основным свободам (CSDHLF).
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В миреТунис (страна)РоссияАлжир (провинция)Каис Саид
 
 
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