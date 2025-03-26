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Мишустин призвал усилить взаимодействие с рынком по ценам на продовольствие - РИА Новости, 26.03.2025
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13:01 26.03.2025 (обновлено: 13:16 26.03.2025)
https://ria.ru/20250326/tseny-2007417182.html
Мишустин призвал усилить взаимодействие с рынком по ценам на продовольствие
Мишустин призвал усилить взаимодействие с рынком по ценам на продовольствие - РИА Новости, 26.03.2025
Мишустин призвал усилить взаимодействие с рынком по ценам на продовольствие
Российские власти должны активизировать взаимодействие с рынком по вопросам цен на продовольствие в стране, а в случае необходимости - принимать самые жесткие... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T13:01:00+03:00
2025-03-26T13:16:00+03:00
россия
экономика
михаил мишустин
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
госдума рф
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Российские власти должны активизировать взаимодействие с рынком по вопросам цен на продовольствие в стране, а в случае необходимости - принимать самые жесткие меры, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, представляя в Госдуме отчет о работе правительства в 2024 году."Перед отчетом мы проводили встречи с фракциями, и практически на всех были вопросы, которые особенно волнуют людей. И среди них, конечно, очень важный вопрос - это рост цен. Мы, выполняя национальные цели развития, нацелили нашу работу на системную борьбу с причинами. И главным было – поддержка отечественных производителей. Создавали условия для наращивания собственного производства. Для повышения рентабельности предприятий мы, кстати, сохранили все основные направления приоритетной поддержки нашего АПК", - рассказал он."По продуктам, где невозможно было достичь быстрого результата, принимали оперативные меры и временно ограничивали вывоз, чтобы товары оставались внутри страны, а, соответственно, не уходили за рубеж", - добавил он."В итоге – интересы российских потребителей защитили. Так было по зерновым культурам, по подсолнечному маслу. И наоборот, если видели, что нужно дополнительно было насытить рынок продуктами, – временно расширяли ввоз продуктов из дружественных стран. Напомню, мы обнулили пошлины на импорт сливочного масла, мяса, картофеля, моркови и яблок. Важно было в целом выстроить баланс спроса и предложения и сгладить ценовые колебания, чтобы избежать крайне резких скачков", - привел пример глава правительства.Он отметил, что значимая роль в вопросах регулирования цен, "особенно если говорить о продуктах первой необходимости" - у Федеральной антимонопольной службы."Одним из существенных факторов роста цен остаются наценки посредников. Понятно, что товар нужно красиво упаковать, доставить до покупателя, но стоимость этих услуг не должна выходить за рамки разумного, тем более в условиях, когда страна решает сложнейшие задачи. ФАС выявила, что в отдельных случаях маржа на товары доходит до 50%", - пояснил Мишустин."Служба регулярно проводит выездные проверки, выдаются предостережения, возбуждаются дела. Но считаю, надо еще активнее взаимодействовать со всеми игроками рынка и, если необходимо – принимать самые жесткие меры. И напомню, что правительство специально предоставило регионам серьезные инструменты и возможности для совместной работы с производителями, поставщиками и торговыми сетями по ограничению цен и наценок", - подытожил премьер-министр.
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россия, экономика, михаил мишустин, федеральная антимонопольная служба (фас россии), госдума рф
Россия, Экономика, Михаил Мишустин, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Госдума РФ
Мишустин призвал усилить взаимодействие с рынком по ценам на продовольствие

Мишустин призвал усилить взаимодействие с рынком по ценам на продовольствие в РФ

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Российские власти должны активизировать взаимодействие с рынком по вопросам цен на продовольствие в стране, а в случае необходимости - принимать самые жесткие меры, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, представляя в Госдуме отчет о работе правительства в 2024 году.
"Перед отчетом мы проводили встречи с фракциями, и практически на всех были вопросы, которые особенно волнуют людей. И среди них, конечно, очень важный вопрос - это рост цен. Мы, выполняя национальные цели развития, нацелили нашу работу на системную борьбу с причинами. И главным было – поддержка отечественных производителей. Создавали условия для наращивания собственного производства. Для повышения рентабельности предприятий мы, кстати, сохранили все основные направления приоритетной поддержки нашего АПК", - рассказал он.
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"По продуктам, где невозможно было достичь быстрого результата, принимали оперативные меры и временно ограничивали вывоз, чтобы товары оставались внутри страны, а, соответственно, не уходили за рубеж", - добавил он.
"В итоге – интересы российских потребителей защитили. Так было по зерновым культурам, по подсолнечному маслу. И наоборот, если видели, что нужно дополнительно было насытить рынок продуктами, – временно расширяли ввоз продуктов из дружественных стран. Напомню, мы обнулили пошлины на импорт сливочного масла, мяса, картофеля, моркови и яблок. Важно было в целом выстроить баланс спроса и предложения и сгладить ценовые колебания, чтобы избежать крайне резких скачков", - привел пример глава правительства.
Он отметил, что значимая роль в вопросах регулирования цен, "особенно если говорить о продуктах первой необходимости" - у Федеральной антимонопольной службы.
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"Одним из существенных факторов роста цен остаются наценки посредников. Понятно, что товар нужно красиво упаковать, доставить до покупателя, но стоимость этих услуг не должна выходить за рамки разумного, тем более в условиях, когда страна решает сложнейшие задачи. ФАС выявила, что в отдельных случаях маржа на товары доходит до 50%", - пояснил Мишустин.
"Служба регулярно проводит выездные проверки, выдаются предостережения, возбуждаются дела. Но считаю, надо еще активнее взаимодействовать со всеми игроками рынка и, если необходимо – принимать самые жесткие меры. И напомню, что правительство специально предоставило регионам серьезные инструменты и возможности для совместной работы с производителями, поставщиками и торговыми сетями по ограничению цен и наценок", - подытожил премьер-министр.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
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РоссияЭкономикаМихаил МишустинФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Госдума РФ
 
 
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