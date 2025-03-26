https://ria.ru/20250326/tseny-2007417182.html

Мишустин призвал усилить взаимодействие с рынком по ценам на продовольствие

Мишустин призвал усилить взаимодействие с рынком по ценам на продовольствие - РИА Новости, 26.03.2025

Мишустин призвал усилить взаимодействие с рынком по ценам на продовольствие

Российские власти должны активизировать взаимодействие с рынком по вопросам цен на продовольствие в стране, а в случае необходимости - принимать самые жесткие... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T13:01:00+03:00

2025-03-26T13:01:00+03:00

2025-03-26T13:16:00+03:00

россия

экономика

михаил мишустин

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

госдума рф

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Российские власти должны активизировать взаимодействие с рынком по вопросам цен на продовольствие в стране, а в случае необходимости - принимать самые жесткие меры, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, представляя в Госдуме отчет о работе правительства в 2024 году."Перед отчетом мы проводили встречи с фракциями, и практически на всех были вопросы, которые особенно волнуют людей. И среди них, конечно, очень важный вопрос - это рост цен. Мы, выполняя национальные цели развития, нацелили нашу работу на системную борьбу с причинами. И главным было – поддержка отечественных производителей. Создавали условия для наращивания собственного производства. Для повышения рентабельности предприятий мы, кстати, сохранили все основные направления приоритетной поддержки нашего АПК", - рассказал он."По продуктам, где невозможно было достичь быстрого результата, принимали оперативные меры и временно ограничивали вывоз, чтобы товары оставались внутри страны, а, соответственно, не уходили за рубеж", - добавил он."В итоге – интересы российских потребителей защитили. Так было по зерновым культурам, по подсолнечному маслу. И наоборот, если видели, что нужно дополнительно было насытить рынок продуктами, – временно расширяли ввоз продуктов из дружественных стран. Напомню, мы обнулили пошлины на импорт сливочного масла, мяса, картофеля, моркови и яблок. Важно было в целом выстроить баланс спроса и предложения и сгладить ценовые колебания, чтобы избежать крайне резких скачков", - привел пример глава правительства.Он отметил, что значимая роль в вопросах регулирования цен, "особенно если говорить о продуктах первой необходимости" - у Федеральной антимонопольной службы."Одним из существенных факторов роста цен остаются наценки посредников. Понятно, что товар нужно красиво упаковать, доставить до покупателя, но стоимость этих услуг не должна выходить за рамки разумного, тем более в условиях, когда страна решает сложнейшие задачи. ФАС выявила, что в отдельных случаях маржа на товары доходит до 50%", - пояснил Мишустин."Служба регулярно проводит выездные проверки, выдаются предостережения, возбуждаются дела. Но считаю, надо еще активнее взаимодействовать со всеми игроками рынка и, если необходимо – принимать самые жесткие меры. И напомню, что правительство специально предоставило регионам серьезные инструменты и возможности для совместной работы с производителями, поставщиками и торговыми сетями по ограничению цен и наценок", - подытожил премьер-министр.

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https://ria.ru/20250326/otchety-2007353478.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, экономика, михаил мишустин, федеральная антимонопольная служба (фас россии), госдума рф