https://ria.ru/20250326/trump-2007546129.html

Трамп пришел в ярость после утечки данных из чата в Signal, пишут СМИ

Трамп пришел в ярость после утечки данных из чата в Signal, пишут СМИ - РИА Новости, 26.03.2025

Трамп пришел в ярость после утечки данных из чата в Signal, пишут СМИ

Президент США Дональд Трамп раскритиковал деятельность редактора журнала Atlantic Джеффри Голдберга из-за участия в групповом чате чиновников, сообщает издание... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T18:34:00+03:00

2025-03-26T18:34:00+03:00

2025-03-26T18:34:00+03:00

в мире

сша

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тулси габбард

ансар алла

майк уолтц

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп раскритиковал деятельность редактора журнала Atlantic Джеффри Голдберга из-за участия в групповом чате чиновников, сообщает издание Politico."Высокопоставленные должностные лица пытаются преуменьшить значимость переданных сообщений", — говорится в тексте.Как утверждает издание, Трамп подверг критике авторитет главного редактора журнала Atlantic Джеффри Голдберга, который был ошибочно добавлен в групповой чат и видел, как его содержимое рассылалось в режиме реального времени.Накануне американский лидер в интервью Newsmax сослался на неназванного менеджера "низшего звена", работающего на советника Белого дома по нацбезопасности Майка Уолтца и мог иметь контакт Голдберга.Ранее редактор Atlantic рассказал, как 11 марта получил запрос в мессенджере Signal и попал в чат под названием "Хуситы ПК тесная группа". Там, по его словам, проходила "увлекательная политическая дискуссия" с участием аккаунтов под именами вице-президента Джей Ди Вэнса, главы Пентагона Питера Хегсета и Уолтца. Речь шла о нанесении ударов по правящему на севере Йемена движению "Ансар Алла".Президент США, Хегсет, глава нацразведки Тулси Габбард и директор ЦРУ Джон Рэтклифф заявили после этого, что никаких секретных сведений в чате не сообщалось.Трамп 15 марта отдал приказ военным начать "решительные и мощные" действия против хуситов, и силы Центрального командования США нанесли серию ударов по объектам на всей территории Йемена.

https://ria.ru/20250326/ssha-2007491134.html

https://ria.ru/20250326/signal-2007435052.html

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в мире, сша, йемен, дональд трамп, тулси габбард, ансар алла, майк уолтц