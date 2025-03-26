Трамп пришел в ярость после утечки данных из чата в Signal, пишут СМИ
Politico: Трамп возмутился из-за наличия у Уолца номера редактора Atlantic
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп раскритиковал деятельность редактора журнала Atlantic Джеффри Голдберга из-за участия в групповом чате чиновников, сообщает издание Politico.
"Высокопоставленные должностные лица пытаются преуменьшить значимость переданных сообщений", — говорится в тексте.
Как утверждает издание, Трамп подверг критике авторитет главного редактора журнала Atlantic Джеффри Голдберга, который был ошибочно добавлен в групповой чат и видел, как его содержимое рассылалось в режиме реального времени.
Накануне американский лидер в интервью Newsmax сослался на неназванного менеджера "низшего звена", работающего на советника Белого дома по нацбезопасности Майка Уолтца и мог иметь контакт Голдберга.
Ранее редактор Atlantic рассказал, как 11 марта получил запрос в мессенджере Signal и попал в чат под названием "Хуситы ПК тесная группа". Там, по его словам, проходила "увлекательная политическая дискуссия" с участием аккаунтов под именами вице-президента Джей Ди Вэнса, главы Пентагона Питера Хегсета и Уолтца. Речь шла о нанесении ударов по правящему на севере Йемена движению "Ансар Алла".
Президент США, Хегсет, глава нацразведки Тулси Габбард и директор ЦРУ Джон Рэтклифф заявили после этого, что никаких секретных сведений в чате не сообщалось.
Трамп 15 марта отдал приказ военным начать "решительные и мощные" действия против хуситов, и силы Центрального командования США нанесли серию ударов по объектам на всей территории Йемена.