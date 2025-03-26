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Трамп пришел в ярость после утечки данных из чата в Signal, пишут СМИ - РИА Новости, 26.03.2025
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18:34 26.03.2025
https://ria.ru/20250326/trump-2007546129.html
Трамп пришел в ярость после утечки данных из чата в Signal, пишут СМИ
Трамп пришел в ярость после утечки данных из чата в Signal, пишут СМИ - РИА Новости, 26.03.2025
Трамп пришел в ярость после утечки данных из чата в Signal, пишут СМИ
Президент США Дональд Трамп раскритиковал деятельность редактора журнала Atlantic Джеффри Голдберга из-за участия в групповом чате чиновников, сообщает издание... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T18:34:00+03:00
2025-03-26T18:34:00+03:00
в мире
сша
йемен
дональд трамп
тулси габбард
ансар алла
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп раскритиковал деятельность редактора журнала Atlantic Джеффри Голдберга из-за участия в групповом чате чиновников, сообщает издание Politico."Высокопоставленные должностные лица пытаются преуменьшить значимость переданных сообщений", — говорится в тексте.Как утверждает издание, Трамп подверг критике авторитет главного редактора журнала Atlantic Джеффри Голдберга, который был ошибочно добавлен в групповой чат и видел, как его содержимое рассылалось в режиме реального времени.Накануне американский лидер в интервью Newsmax сослался на неназванного менеджера "низшего звена", работающего на советника Белого дома по нацбезопасности Майка Уолтца и мог иметь контакт Голдберга.Ранее редактор Atlantic рассказал, как 11 марта получил запрос в мессенджере Signal и попал в чат под названием "Хуситы ПК тесная группа". Там, по его словам, проходила "увлекательная политическая дискуссия" с участием аккаунтов под именами вице-президента Джей Ди Вэнса, главы Пентагона Питера Хегсета и Уолтца. Речь шла о нанесении ударов по правящему на севере Йемена движению "Ансар Алла".Президент США, Хегсет, глава нацразведки Тулси Габбард и директор ЦРУ Джон Рэтклифф заявили после этого, что никаких секретных сведений в чате не сообщалось.Трамп 15 марта отдал приказ военным начать "решительные и мощные" действия против хуситов, и силы Центрального командования США нанесли серию ударов по объектам на всей территории Йемена.
https://ria.ru/20250326/ssha-2007491134.html
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в мире, сша, йемен, дональд трамп, тулси габбард, ансар алла, майк уолтц
В мире, США, Йемен, Дональд Трамп, Тулси Габбард, Ансар Алла, Майк Уолтц
Трамп пришел в ярость после утечки данных из чата в Signal, пишут СМИ

Politico: Трамп возмутился из-за наличия у Уолца номера редактора Atlantic

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп раскритиковал деятельность редактора журнала Atlantic Джеффри Голдберга из-за участия в групповом чате чиновников, сообщает издание Politico.
"Высокопоставленные должностные лица пытаются преуменьшить значимость переданных сообщений", — говорится в тексте.
Белый дом - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
В чате Белого дома обсуждались секретные планы, утверждает Atlantic
Вчера, 16:36
Как утверждает издание, Трамп подверг критике авторитет главного редактора журнала Atlantic Джеффри Голдберга, который был ошибочно добавлен в групповой чат и видел, как его содержимое рассылалось в режиме реального времени.
Накануне американский лидер в интервью Newsmax сослался на неназванного менеджера "низшего звена", работающего на советника Белого дома по нацбезопасности Майка Уолтца и мог иметь контакт Голдберга.
Ранее редактор Atlantic рассказал, как 11 марта получил запрос в мессенджере Signal и попал в чат под названием "Хуситы ПК тесная группа". Там, по его словам, проходила "увлекательная политическая дискуссия" с участием аккаунтов под именами вице-президента Джей Ди Вэнса, главы Пентагона Питера Хегсета и Уолтца. Речь шла о нанесении ударов по правящему на севере Йемена движению "Ансар Алла".
Президент США, Хегсет, глава нацразведки Тулси Габбард и директор ЦРУ Джон Рэтклифф заявили после этого, что никаких секретных сведений в чате не сообщалось.
Трамп 15 марта отдал приказ военным начать "решительные и мощные" действия против хуситов, и силы Центрального командования США нанесли серию ударов по объектам на всей территории Йемена.
Вид на Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
Демократы запросили у Белого дома полную расшифровку переписки в Signal
Вчера, 13:43
 
В миреСШАЙеменДональд ТрампТулси ГаббардАнсар АллаМайк Уолтц
 
 
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